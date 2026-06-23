Sequías y plagas ponen en riesgo alimentos en México; prevén alza de precios este verano

El fenómeno meteorológico de El Niño impactará la producción de alimentos en México durante el verano de este año, con pérdidas de cosechas, estrés en ganado, brotes de enfermedades, plagas en el campo y alzas en precios de productos e insumos, advirtió la firma mexicana Startup Renaissance.

La empresa señaló que el país enfrentará uno de los veranos más calurosos de su historia por la combinación de El Niño, la canícula y los efectos del cambio climático. El reporte anticipa sequías severas en zonas productoras, además de lluvias torrenciales e inundaciones en otras regiones.

De acuerdo con el informe “Perspectiva estacional junio, julio y agosto 2026”, las afectaciones más fuertes por falta de lluvia alcanzarán al Norte, Noroeste y Noreste del país. La firma precisó que las precipitaciones recientes en el Centro, Sur y Sureste no modifican ese escenario para el resto de la temporada.

El análisis cita el estimado de precipitación integrado por el Conjunto Multimodelo Norteamericano (NMME por sus siglas en inglés), que marca una reducción del acumulado mensual de lluvias entre junio y agosto en la parte Centro y Oeste de México, esto debido al avance del patrón climático de El Niño.

El gobierno de @petrogustavo sigue anticipándose a los desafíos climáticos para garantizar la seguridad energética de los colombianos durante los próximos meses de altas temperaturas y ante la posible intensificación del fenómeno de El Niño.



En reunión con @asoenergia y Karen… pic.twitter.com/aim8zPgcZD — Minenergía (@MinEnergiaCo) June 23, 2026

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas aparecen en el reporte como entidades con antecedentes de mayor afectación por sequía y con riesgo ante el fenómeno, que la firma describió como un posible “Súperniño”.

Otro bloque de impacto incluye a estados del Occidente, entre ellos Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit. El documento advierte que esas regiones pueden registrar temperaturas altas, ondas de calor extremas, menor disponibilidad de agua, más incendios forestales y caída de reservas alimentarias.

Para el sector primario, la alerta apunta a una cadena de efectos en cultivos, ganadería y costos. Startup Renaissance vinculó el escenario climático con daños agrícolas y ganaderos a lo largo del verano.

Como referencia internacional, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) estimó una probabilidad del 80 por ciento de que un episodio de El Niño quede instalado entre junio y agosto y avance hasta noviembre. El organismo no precisó el momento exacto de mayor intensidad.

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MSL