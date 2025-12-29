¿Cuáles son las rutas del Tren Interoceánico? | MAPA

Estas son las rutas del Tren Interoceánico.

El Tren Interoceánico es uno de los proyectos insignia de los gobiernos de la Cuarta Transformación. La idea de un tren que reconectara el sureste mexicano y trajera prosperidad a la región fue recuperada en 2018, y el ferrocarril fue inaugurado en 2023.

Desde entonces, el Tren Interoceánico ha sido celebrado como un proyecto que estimula el desarrollo, el turismo y el empleo en el sureste del país, por lo que se han anunciado expansiones y modernizaciones.

Aspecto del Tren Interoceánico, en 2023. ı Foto: Cuartoscuro

Por lo anterior, se prevé que el Tren Interoceánico, ahora impulsado también por la presidenta Claudia Sheinbaum, siga convirtiéndose en uno de los proyectos más grandes del Gobierno mexicano. Este es su estado actual, las líneas que operan y las que están en construcción.

Estas son las rutas por la que pasa el Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico está proyectado para contar con tres líneas principales de larga distancia, complementados con tres ramales estratégicos y un servicio de tren suburbano.

Aspecto del Tren Interoceánico, en 2023. ı Foto: Cuartoscuro

Líneas troncales del Tren Interoceánico

Así, las tres rutas de largo alcance, conocidas como líneas troncales, son:

Línea Z : La ruta de océano a océano (Coatzacoalcos, Ver. a Salina Cruz, Oax.). Es la base del corredor

Línea FA : La conexión con el sureste (Coatzacoalcos, Ver. a Palenque, Chis.). Es el punto de unión con el Tren Maya

Línea K: La conexión internacional (Ixtepec, Oax. a Ciudad Hidalgo, Chis.). Es la línea más larga y llega hasta la frontera con Guatemala

Al cierre de 2025, como parte de la Línea K siguen bajo construcción el Tramo 2 y Tramo 3, así como el Ramal Roberto Ayala - Dos Bocas.

Ramales estratégicos del Tren Interoceánico

Mientras que los tres ramales estratégicos, de corta longitud, son:

Ramal a Dos Bocas : Se desprende de la Línea FA (desde la estación Roberto Ayala) para llegar directamente a la Refinería Olmeca en Tabasco. (En construcción final/liberación)

Ramal ZA : Una pequeña desviación de la Línea Z para conectar con la Refinería de Minatitlán en Veracruz

Ramal KA: Una conexión que sale de la Línea K (desde Los Toros) hacia Puerto Chiapas

Mapa del Tren Interoceánico. ı Foto: Ferrocarril Interoceánico

Tren Suburbano “El Tehuanito” del Tren Interoceánico

Adicionalmente, en 2025 se integró el Tren Suburbano “El Tehuanito”, que funciona como un transporte local de corta distancia para las comunidades del istmo, y se divide en dos rutas:

Ruta Norte : Entre Ubero e Ixtepec

Ruta Sur: Entre Unión Hidalgo y Salina Cruz

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am