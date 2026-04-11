Servicio en tren del Istmo, hasta lograr certificado

ASPECTO del Tren Interoceánico descarrilado en la sierra de Oaxaca, el pasado 10 de diciembre

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec reanudará su servicio a pasajeros hasta que se cumplan con las sugerencias que la certificadora internacional a la que se recurrió las emita, una vez que concluya su valoración sobre la operación de este medio de transporte, tras el descarrilamiento ocurrido a finales de 2025.

La certificación está a cargo de la empresa alemana TÜV Rheinland. Ahora que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió su dictamen sobre el siniestro de diciembre, se aguardará a que la firma extranjera termine su labor y se atiendan por completo sus observaciones en seguridad, como se contempló desde el inicio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró en su conferencia de prensa que la agencia se mantiene en colaboración con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).

El Tip: El exceso de velocidad por negligencia fue la causa del accidente ferroviario, de acuerdo con el informe conclusivo de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Siguen trabajando con la Agencia y el Tren Interoceánico para resolver todas las sugerencias que se están planteando y, a partir de ahí, tener su certificación e iniciar ya las operaciones del tren para pasajeros”, declaró Sheimbaum Pardo. Además, comentó que el transporte de carga ya está habilitado y en operación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que el proceso de reparación de daño a las familias de las 14 víctimas mortales del accidente, ya concluyó, así como el de las más de cien personas que resultaron heridas.

14 víctimas mortales resultaron en el descarrilamiento en Oaxaca

Afirmó que la cobertura incluyó a los pasajeros que, a pesar de no haber resultado lesionados, perdieron equipaje.

“Efectivamente ya se terminó este proceso de reparación del daño de 225 pasajeros, de los cuales, lamentando este accidente y dándole siempre la solidaridad a las familias, fueron las 14 personas fallecidas y alrededor de 100 personas que resultaron con alguna herida, lesión, etcétera, unas graves, otras personas no tanto. Y fueron personas que resultaron ilesas, a las cuales tuvieron alguna pérdida de un equipaje y lo demás, que también… absolutamente a todas se les atendió y hubo reparación del daño”, detalló.