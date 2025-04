Sheinbaum: México no tendrá relación con Ecuador mientras Daniel Noboa sea presidente

Tras coincidir con los informes que acusan una contienda injusta en las elecciones de Ecuador, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció que México no volverá a entablar relación con dicho país en tanto Daniel Noboa continúe como Presidente.

El domingo pasado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint dio a conocer que con el 90% de los votos escrutados, el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había sido proclamado ganador por segunda ocasión en las elecciones presidenciales en ese país sudamericano

Desde su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum recordó la irrupción de autoridades ecuatorianas a la Embajada de México ocurrida el 5 de abril de 2024, para extraer y detener al exvicepresidente de aquel país, Jorge Glas, a quien el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador había decidido otorgar asilo político.

Durante el operativo, el entonces embajador, Roberto Canseco, intentó intervenir pero policías ecuatorianos lo frenaron y tumbaron al piso. Tras ello, el Gobierno Mexicano puso una pausa a la relación diplomática.

En su conferencia de este miércoles, la mandataria expuso el informe emitido por la Organización de los Estados Américanos (OEA) en el que se advierte que la contienda entre Noboa y su oponente, Luisa González, no fue equitativa pues el Presidente no solicitó licencia del cargo mientras se promocionaba para la reelección.

“Constató que el hecho que el presidente de la República no hubiera solicitado la licencia en estos comicios impactó la equidad de la campaña electoral y debilitó la institucionalidad del Estado. Eso lo dice la OEA”, subrayó Sheinbaum Pardo.

Añadió que esta postura no sólo fue observación del organismo internacional, sino también de la otra candidata, que acusó un fraude.

“No se van a reanudar porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces, no se van a reanudar las relaciones y además, pues fue muy dudoso su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude”, dijo.

Así, recordó que actualmente no se ha restablecido la relación entre ambos países y esto no ocurrirá pues aún tienen bajo prisión al expresidente que tenía refugio en la Embajada.

“De nuestra parte no no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Hay condiciones para que eso ocurriera y para empezar tienen una persona presa que estaba dentro de la embajada… ayer Colombia, el Presidente Petro dijo que no podía reconocer a Noboa como presidente de Ecuador y nosotros pues de por sí ya tenemos suspendidas las relaciones”, enfatizó.

