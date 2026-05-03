Muere el hermano de Felipe Calderón tras una ‘larga lucha valiente’ contra enfermedad

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, anunció este 3 de mayo la muerte de su hermano, Luis Gabriel Calderón Hinojosa, tras “una larga lucha valiente” contra una enfermedad.
El exmandatario recordó a su hermano en la red social X como un “buen hijo, esposo, gran hermano, padre y mejor abuelo”.
Aunque no se sabe mucho de Luis Gabriel, Calderón destacó su labor como médico, al señalar que “trajo al mundo cientos de vidas”.
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“Adiós querido Doc, ‘suave, suerte’ bro”, escribió el expresidente en su publicación, que acompañó con fotografías en las que aparece con su hermano en distintos eventos de automovilismo, como la Fórmula 1 y las 24 Horas de Le Mans.
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cehr