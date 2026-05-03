Muere el hermano de Felipe Calderón tras una ‘larga lucha valiente’ contra enfermedad

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, anunció este 3 de mayo la muerte de su hermano, Luis Gabriel Calderón Hinojosa, tras “una larga lucha valiente” contra una enfermedad.

El exmandatario recordó a su hermano en la red social X como un “buen hijo, esposo, gran hermano, padre y mejor abuelo” .

Aunque no se sabe mucho de Luis Gabriel, Calderón destacó su labor como médico, al señalar que “trajo al mundo cientos de vidas”.

“Adiós querido Doc, ‘suave, suerte’ bro” , escribió el expresidente en su publicación, que acompañó con fotografías en las que aparece con su hermano en distintos eventos de automovilismo, como la Fórmula 1 y las 24 Horas de Le Mans.

Hoy falleció mi querido hermano Luis Gabriel, tras una larga lucha valiente contra su enfermedad. Rebelde, buen hijo, esposo, gran hermano, padre y mejor abuelo. Médico muy querido, trajo al mundo cientos de vidas y vivió intensamente. Adiós querido Doc, “suave, suerte” bro. pic.twitter.com/oe4pN85YJI — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) May 3, 2026

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cehr