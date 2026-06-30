¿Qué artista estará en El Caballito de Reforma por el partido México vs Ecuador?

¡Habrá fiesta en El Caballito para apoyar a la Selección Mexicana! Estos son los artistas que se presentarán.

¡La Selección Mexicana lo logró y pasó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026! Este martes se enfrenta a Ecuador para jugarse el pase a los octavos de final, por lo que continúa la fiesta en el país. Para ello, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de conciertos, entre ellos uno en El Caballito, sobre Paseo de la Reforma.

El Gobierno de la CDMX instaló pantallas sobre diversos puntos Paseo de la Reforma, además de los 18 eventos Fan Fest distribuidos en las 16 alcaldías. El objetivo es que ningún aficionado se quede sin disfrutar los partidos cuando el Zócalo capitalino llegue a su máxima capacidad.

¡Sigue la fiesta este martes por el Mundial 2026! ı Foto: X, @ClaraBrugadaM

Ahora, este martes 30 de junio, es el turno de volver a apoyar a la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Por ello, el Gobierno CDMX ha preparado una fiesta sobre Paseo de la Reforma, con música y ambiente. Estos son los artistas que se presentarán sobre El Caballito.

Concierto HOY en El Caballito por el partido México vs Ecuador

El Gobierno de la Ciudad de México presentó las actividades, mapa, operativo de seguridad y todo lo necesario para disfrutar del partido México vs Ecuador en las pantallas de la capital del país, especialmente las que se instalaron sobre Paseo de la Reforma.

🇲🇽⚽ ¡Se viene un duelo decisivo! Si no quieres perderte el México vs. Ecuador, aquí te contamos dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de dieciseisavos de final. 📺https://t.co/ZZwHf5Ljph — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 29, 2026

Para acompañar la fiesta, se anunció que habrá un concierto sobre El Caballito, ubicado en el cruce entre Paseo de la Reforma y Bucareli.

Ahí no solo está instalada una de las pantallas para ver el partido, sino que, en el escenario instalado en ese punto, habrá un concierto imperdible.

De esta forma, al término del partido México vs Ecuador, en el escenario de El Caballito de Reforma se presentará Banda Cuisillos, a las 21:00 horas.

Banda Cuisillos dará un concierto en El Caballito de Reforma este martes 30 de junio a las 21:00 horas, al terminar el partido México vs Ecuador

Así que puedes llegar a las pantallas, disfrutar el juego y celebrar en ese mismo lugar.

La emoción está a flor de piel y el corazón nos late a mil por hora. Mañana nos jugamos todo en el partido México vs. Ecuador, y no hay mejor lugar para vivir la adrenalina, gritar los goles y apoyar a la Selección que juntos en El Caballito 🇲🇽🥅



La celebración se traslada al… pic.twitter.com/hjUhFWuac9 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 30, 2026

Eso sí: recuerda que las autoridades de la Ciudad de México decretarán Ley Seca durante la celebración del partido, por lo que la fiesta de esta noche será sin alcohol.

Para permitir que más aficionados disfruten los partidos del Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México instaló pantallas sobre 30 puntos de Paseo de la Reforma.

Entre estas se incluyen 22 pantallas chicas, cuatro pantallas grandes, una pantalla gigante y tres escenarios con pantallas. El mapa completo lo adjuntamos a continuación.

#AbejorroMundialista

¡Todo listo para mañana!



El gobierno de la #CDMX instalará 39 pantallas y conciertos gratuitos durante el partido de México y la celebración posterior.



La jefa de Gobierno #ClaraBrugada anunció la medida como una estrategia para descentralizar el festejo de… pic.twitter.com/mQVQR6n6ns — Abejorro (@AbejorroMedia) June 30, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am