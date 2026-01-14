México, entre los países más felices: José Ramón López Beltrán lo atribuye a la 4T

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente, generó una nueva polémica en redes sociales luego de afirmar que México se encuentra entre los diez países más felices del mundo, logro que atribuyó directamente a los resultados de la llamada Cuarta Transformación.

El señalamiento surgió a partir de una publicación de Infodex que difundió un listado de los países más felices a nivel global. En dicho ranking, México aparece dentro del top 10, situación que López Beltrán celebró públicamente al asegurar que no se trata de un hecho casual, sino de una consecuencia directa del proyecto político impulsado por el actual movimiento gobernante.

A través de sus redes sociales, José Ramón López Beltrán sostuvo que el posicionamiento de México en los primeros lugares responde a factores como la reducción de la pobreza y la desigualdad, el incremento del empleo, mejores salarios y una mejora visible en la vida cotidiana de millones de personas.

Incluso afirmó que, de mantenerse el rumbo actual, el país podría escalar posiciones y ubicarse en el futuro entre los cinco o incluso los tres países más felices del planeta.

México ya está entre los 10 países más felices del mundo.



No es casualidad ni discurso: es la cuarta transformación de la vida pública de México.



Si este rumbo se mantiene, más temprano que tarde, podamos estar entre los cinco o incluso entre los tres países más felices de… https://t.co/R2QeL3Vfnw — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) January 14, 2026

Las declaraciones no tardaron en provocar reacciones. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, respondió de manera directa y contundente, cuestionando la veracidad de las afirmaciones de López Beltrán. En un mensaje difundido también en redes sociales, el dirigente priista rechazó que México viva un escenario de bienestar generalizado y acusó al actual gobierno de utilizar propaganda y discursos alejados de la realidad.

Moreno Cárdenas aseguró que una parte significativa de la población enfrenta problemas como falta de empleo, inseguridad, carencias en el sistema de salud y un panorama social adverso, factores que, a su juicio, contrastan con la narrativa de felicidad promovida desde el oficialismo. En su mensaje, también responsabilizó al gobierno federal de debilitar instituciones y agravar las condiciones de vida de las familias mexicanas.

Esta controversia se suma a otra polémica reciente en la que José Ramón López Beltrán se vio involucrado, luego de exigir a la red social X una disculpa institucional tras una respuesta emitida por su inteligencia artificial Grok, propiedad de Elon Musk.

López Beltrán acusó a la IA de utilizar lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación, luego de que respondiera a la solicitud de un usuario que pidió contestar uno de sus mensajes con base en las burlas que suele recibir en redes.

A ver, @_JRLB_, no seas estúpido y cínico. ¿De verdad tienes el descaro de decir que México está entre los países más felices del mundo? Sal a la calle, escucha a la gente y deja de vivir en una burbuja de mentiras.



Tu padre, el narcopresidente @lopezobrador_, ha sido lo peor… https://t.co/VOtLKP1Smk pic.twitter.com/ahKhb6w5R2 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 14, 2026

