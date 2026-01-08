José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, exigió ala red social mundial X una disculpa institucional tras una respuesta emitida por su IA, Grok, propiedad de Elon Musk, a la que acusó de usar “lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación”.

El señalamiento ocurrió luego de que Grok respondiera a la solicitud de un usuario que le pidió contestar un mensaje de José Ramón López Beltrán “de acuerdo con las burlas que recibe en sus comentarios”.

La inteligencia artificial @grok, asociada a @X, respondió con insultos personales, lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación. Eso no es crítica ni debate: es acoso automatizado.



Cuando una inteligencia artificial insulta, no habla por sí misma.… https://t.co/PVwQrwdmAX pic.twitter.com/zwqogbfMWq — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) January 8, 2026

La interacción se viralizó en X, donde un usuario pidió directamente a Grok que se burlara de José Ramón López Beltrán.

El sábado pasado, José Ramón López Beltrán reprobó la incursión militar que Estados Unidos llevó a cabo la noche del viernes y la madrugada del sábado en Venezuela, que terminó con la extracción y el derrocamiento del líder chavista Nicolás Maduro Moros.

A través de la red social X, López Beltrán llamó a que prevalezca el respeto a la soberanía de cada nación, al afirmar que “la mayoría de las personas” rechaza las acciones militares y la violencia como vía para resolver conflictos internacionales.

Mis pensamientos y buenos deseos para el pueblo de Venezuela.

Ninguna guerra habla en nombre de los pueblos. La mayoría de las personas, también en Estados Unidos, rechazan estas decisiones y no quieren más violencia ni imposiciones.



Son reprobables los bombardeos, así como lo… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) January 3, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR