La IA de X le dice ‘nepobaby’ a José Ramón López Beltrán y el hijo de AMLO exige disculpa de Grok

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, exigió ala red social mundial X una disculpa institucional tras una respuesta emitida por su IA, Grok, propiedad de Elon Musk, a la que acusó de usar “lenguaje de odio, estigmatización corporal, mentiras y desinformación”.
El señalamiento ocurrió luego de que Grok respondiera a la solicitud de un usuario que le pidió contestar un mensaje de José Ramón López Beltrán “de acuerdo con las burlas que recibe en sus comentarios”.
La interacción se viralizó en X, donde un usuario pidió directamente a Grok que se burlara de José Ramón López Beltrán.
El sábado pasado, José Ramón López Beltrán reprobó la incursión militar que Estados Unidos llevó a cabo la noche del viernes y la madrugada del sábado en Venezuela, que terminó con la extracción y el derrocamiento del líder chavista Nicolás Maduro Moros.
A través de la red social X, López Beltrán llamó a que prevalezca el respeto a la soberanía de cada nación, al afirmar que “la mayoría de las personas” rechaza las acciones militares y la violencia como vía para resolver conflictos internacionales.
