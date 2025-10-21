‘Defendemos prescencialidad’: Ivonne Ortega sobre polémica de Cuauhtémoc Blanco

La coordinadora de MC en Cámara de diputados, Ivonne Ortega Pacheco, reacciono a la polémica de Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, quien fue sorprendido el lunes ‘echándose una partidita de padél’, mientras se discutía en comisiones la Ley de Aguas.

“En la #BancadaNaranja siempre hemos sido defensores de la necesidad de la presencialidad en Comisiones y Sesiones”, dijo la coordinadora parlamentaria de la bancada naranja, tras difundirse el suceso que puso de nuevo al futbolista en el ojo del huracán.

La emecista agregó: “Tras el suceso de Cuauhtémoc Blanco, quien fue cachado jugando mientras la Comisión de Presupuesto discutía la Ley de Aguas Nacionales, queremos insistir en su obligatoriedad. Recordemos que esta medida sólo tuvo lugar por la pandemia que atravesamos a partir del año 2020, pero hoy día ya no tiene razón de ser”.

Durante la sesión semipresencial de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, realizada el 20 de octubre, el legislador de Morena y exgobernador de Morelos, fue captado en una cancha de pádel mientras supuestamente participaba de manera virtual en la discusión sobre la Ley de Aguas Nacionales.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, subrayó el suceso este martes y los usuarios de redes recordaron que Ortega ha sido una de las más férreas observadoras de Blanco Bravo, como cuando la legisladora le escribió una carta al morenista Cuauhtémoc Blanco en la que lo instaba a pedir licencia y renunciar a su fuero para enfrentar la denuncia en su contra por el intento de violación contra su media hermana.

“Dedicaste más de 40 años de tu vida a construir un legado en las canchas y hoy estás acabando con él. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto”, se leía en aquella misiva.

