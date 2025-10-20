Cuauhtémoc Blanco es captado jugando pádel en sesión remota de la Comisión de Presupuesto

El diputado de Morena y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo fue captado jugando pádel en plena sesión remota de la Comisión de Presupuesto, mientras se discutía la opinión sobre la Ley de Aguas Nacionales.

Durante la reunión virtual, al momento de solicitarle su voto, Blanco encendió su cámara y micrófono, en donde se pudo observar que se encontraba en una cancha de pádel.

En el video se le escucha decir: “Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”, mientras al fondo se perciben los sonidos característicos del juego.

Ante la falta de atención del diputado, la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, le pidió emitir su voto. Sin embargo, el exjugador del América, visiblemente distraído, solo repitió un “muchas gracias” y se desconectó de la sesión sin responder la pregunta.

El momento no pasó desapercibido. Entre risas, el legislador Mario Zamora del PRI exclamó: “¡Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando, pon atención Cuauhtémoc!”, mientras que la diputada Patricia Jiménez del PAN añadió un comentario en alusión a las acusaciones públicas que enfrenta el morenista: “Anda acosando mujeres”, lo que generó risas de algunos de los presentes.

Zamora remató con ironía: “Anda jugando pádel, hasta acá se escuchan los raquetazos”, provocando reacciones dentro y fuera de la comisión.

El incidente fue ampliamente difundido en redes sociales, donde usuarios cuestionaron si este episodio demuestra una falta de compromiso del legislador.

Hasta el momento, Cuauhtémoc Blanco no ha emitido una declaración oficial respecto al video, que ya circula en diversas plataformas. La grabación se suma a la lista de polémicas que han acompañado al exgobernador de Morelos desde su llegada al Congreso.

El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, durante una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados ı Foto: Especial

