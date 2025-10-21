Que diputados decidan sanciones: Sheinbaum sobre polémica de Cuauhtémoc Blanco

Luego de que se descubriera al diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, jugando pádel mientras la comisión legislativa de la que forma parte sesionaba, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que corresponde a la Cámara de Diputados decidir qué sanciones aplicar.

Ayer se expuso en redes sociales el momento en que el exfutbolista prendió su cámara para votar durante la sesión de la Comisión de Presupuesto, lo que permitió observar que se encontraba en medio de un partido de pádel.

Algunos de los diputados que se encontraban en la comisión se burlaron del asunto, haciendo comentarios sobre el morenista mientras se desconectaba de la sesión.

🗳📌 CACHAN A CUAUHTÉMOC BLANCO JUGANDO PÁDEL 🎾 DURANTE SESIÓN DE TRABAJO



Pues sí, el diputado Cuauhtémoc Blanco (Morena), volvió a dar nota... pero no por su trabajo legislativo.



En la sesión remota de la Comisión de Presupuesto se discutía la opinión sobre la Ley de Aguas… pic.twitter.com/Hz6mEDWOOQ — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 20, 2025

La mandataria mencionó que no le parecía necesario emitir una opinión al respecto y subrayó que es la Cámara baja la que cuenta con las facultades para proceder como considere necesario y de acuerdo a sus lineamientos.

“No es necesario estar comentando sobre eso, que cada quien tome su opinión… Que tome la Cámara de Diputados sus sanciones a los diputados, que no es algo en lo que tenga que estar opinando. Ya que la Cámara de Diputados tiene suficiente criterio como para decir: esto es factible, esto no es factible, si se hace esto hay una sanción a cualquier diputado que esté en esta circunstancia, en fin”, declaró.

La mandataria también fue consultada sobre la solicitud de licencia del senador Gerardo Fernández Noroña, respecto de lo cual dijo que es el legislador quien tiene que explicar el motivo por el cual se ausentará del cargo de manera temporal.

“Pues hay que preguntarle a Gerardo, ¿no? Él es el que tiene que informarlo, ¿no? No soy yo. Cada senador o diputado tiene derecho a pedir licencia y él es el que, pues tendría que informar”, enfatizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT