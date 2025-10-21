Noroña aclara que licencia al Senado será por viaje a Palestina

Gerardo Fernández Noroña informó que el motivo de la licencia que pedirá al Senado de la República será un viaje que realizará a Palestina, sin ningún otro motivo político de por medio.

En conferencia de prensa convocada este martes, Fernández Noroña dijo que tomó conocimiento de que había mucha especulación por su licencia, pero desmintió que hubiera motivos políticos detrás de la misma: “Estoy bien con mi grupo parlamentario, con la presidenta, con el movimiento…”.

Detalló que el viaje será pagado por Emiratos Árabes Unidos debido a la solidaridad que, dijo, este país reconoció en su persona para la situación de Palestina, región azotada por un conflicto territorial armado entre Hamás e Israel.

Explicó que es un viaje que él había retrasado y que finalmente decidió tomar, aunque reconoció que si requirió una licencia para ello es porque “hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo y no es compatible con mi viaje”.

“Había mucha especulación y dije: ‘no’mbre, solo son unos días que yo necesito para atender este viaje’. Estoy bien con mi grupo parlamentario, con la presidenta, con el movimiento, las cosas van funcionando muy bien”, explicó el senador.

Asimismo, Noroña aclaró que el único que estaba enterado de su licencia era Adán Augusto López, su compañero en Morena, mientras que no había notificado a otros legisladores.

Incluso, esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por el tema en la conferencia Mañanera del Pueblo, y aseguró que correspondía a él dar toda la información, pero que todos los legisladores contaban con derecho a pedir licencia.

Desde el lunes, día en que hizo el anuncio, Fernández Noroña aseguró que estaba consciente de que la decisión daba lugar a muchas especulaciones, pero negó que, efectivamente, hubiera un motivo político.

“Por los escándalos me hacen los mandados, todas sus intrigas. Estoy muy consciente de la responsabilidad que esto implica, y no me he movido un milímetro de mis principios ni de mi compromiso con el pueblo”, dijo en transmisión en vivo desde su canal de YouTube.

