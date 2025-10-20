Fernández Noroña pedirá licencia al Senado: ‘no es por berrinche ni por depresión’

El morenista Gerardo Fernández Noroña confirmó esta noche que solicitará licencia a su cargo como senador de la República, aunque aclaró que será hasta este martes cuando explique públicamente las razones que lo motivan a hacerlo.

Durante su tradicional videocharla en redes sociales, reveló que la decisión ya fue formalizada “por los canales burocráticos” y que la solicitud será presentada oficialmente en las próximas horas.

“Voy a pedir esta licencia. Es para bien, es importante, es necesario. No es por berrinche ni por depresión, es una decisión consciente y correcta”, expresó.

Consultado por La Razón, el legislador adelantó que este martes, a las 11:00 horas, ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación en el Senado de la República para detallar los motivos de la separación temporal a su cargo.

“Tengan paciencia, mañana platicamos con los medios y transmitiremos en vivo, para que nadie tenga que ver ningún medio en especial”, afirmó.

Noroña rechaza licencia por recientes polémicas

Fernández Noroña reconoció que su anuncio generó especulaciones en los últimos días, pero rechazó que su decisión esté relacionada con los señalamientos o “golpeteo político” que ha enfrentado recientemente.

“Por los escándalos me hacen los mandados, todas sus intrigas. Estoy muy consciente de la responsabilidad que esto implica, y no me he movido un milímetro de mis principios ni de mi compromiso con el pueblo”, subrayó.

Durante la transmisión, el senador relató que tomó la determinación luego de un proceso de reflexión personal y política.

Aseguró que su decisión responde a su “compromiso con el país y con la transformación”, y que no pretende abandonar la lucha que ha encabezado desde el Congreso .

“Los cargos son temporales, pero la aportación queda para la vida. No voy a tirar por la borda lo que hemos construido. Voy a seguir firme, como roca, pase lo que pase, al costo que tenga que pagarse”, sostuvo.

El legislador también compartió que el fin de semana realizó actividades en León, Guanajuato, y en Morelia, Michoacán, donde, dijo, recibió muestras de respaldo ciudadano.

“La gente, amorosísima, muy bien, muy cálida. Estoy muy contento, muy consciente del compromiso que eso implica”, expresó.

Fernández Noroña, quien ha sido diputado federal en dos ocasiones y actualmente es senador por Morena, no precisó si su licencia está relacionada con algún nuevo encargo político o con una posible incorporación al Gobierno Federal.

Sin embargo, insistió en que se trata de una medida “necesaria y para bien”.

“Es en esa línea, en mi compromiso con el pueblo, con el país. Por ello es necesario que pida esta licencia. Qué paradoja, pero es para bien”, concluyó.

