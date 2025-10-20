Magistrada Janine Otálora anuncia su salida del TEPJF; Sala Superior volverá a quedar incompleta

La magistrada Janine Otálora Malassis notificó este lunes al Senado de la República que dejará su cargo en el Tribunal Electoral de Justicia de la Federación (TEPJF) a partir del 31 de octubre, con lo que la Sala Superior volverá a quedar incompleta.

La decisión, explicó, obedece a la conclusión del periodo de nueve años para el que fue designada en 2016, pese a que la reforma al Poder Judicial extendía su encargo hasta 2027.

Otálora notificó su separación definitiva para que la Cámara alta inicie el proceso de designación de quien ocupará la magistratura vacante en la Sala Superior, conforme al artículo 98 de la Constitución.

La todavía magistrada consideró un “honor” haber formado parte de la máxima autoridad judicial electoral, y agradeció, a través de la red social X, “a todas las personas que colaboraron en la Ponencia a mi cargo a lo largo de estos años”.

El día de hoy notifiqué al @senadomexicano mi decision de acogerme a los términos de mi nombramiento como magistrada de Sala Superior @TEPJF, acorde con la protesta que rendí en 2016 por un periodo de nueve años. — Janine M. Otálora (@JanineOtalora) October 20, 2025

La salida de Janine Otálora representa un nuevo revés para la integración de la Sala Superior, que estuvo incompleto desde 2023, luego de que el Senado postergó los nombramientos tras la conclusión del periodo de Indalfer Infante Gonzáles y José Luis Vargas Valdez.

Apenas el pasado 1 de septiembre, tras la elección judicial, se sumaron los magistrados Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García.

Con la salida de la magistrada Janine Otálora, la Sala Superior la Sala Superior, que debe estar conformada por siete integrantes, se reducirá a seis magistrados y volverá a quedar incompleta, con:

Mónica Soto Fregoso, magistrada presidenta

Gilberto de Guzmán Bátiz García

Felipe de la Mata Pizaña

Felipe Fuentes Barrera

Reyes Rodríguez Mondragón

Claudia Valle Aguilasocho

La decisión también tiene implicaciones en la correlación de fuerzas al interior del Tribunal Electoral. Otálora había conformado un bloque opositor junto con Reyes Rodríguez , que ahora quedará reducido a una sola persona, modificando la dinámica de votaciones en el máximo órgano jurisdiccional electoral del país.





