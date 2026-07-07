Ricardo Monreal presenta libro sobre la nueva legislación hídrica y el derecho humano al agua en México

Ricardo Monreal Ávila presentó La nueva legislación por el agua, obra en la que analiza las reformas hídricas y los desafíos para garantizar el acceso al recurso.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, presentó este martes su libro La nueva legislación por el agua, una obra en la que analiza la evolución del marco jurídico hídrico del país, el proceso que dio origen a la nueva legislación en la materia y las reformas impulsadas para garantizar el derecho humano al agua.

Durante la presentación, realizada en el Salón Legisladores de la República, Monreal afirmó que el texto ofrece una visión histórica, jurídica e institucional sobre la política hídrica nacional y busca explicar el origen de las reformas aprobadas por el Congreso, además de responder a las críticas que surgieron durante su discusión.

Durante la presentación del libro, legisladores y especialistas debatieron los alcances de la nueva legislación hídrica y los retos de la gestión del agua en México. ı Foto: Captura de video

“Recorrí parte de la historia en materia hídrica y desmantelé lo que llamo mitos, todas las mentiras y la manipulación de la cual fuimos objeto quienes aprobamos la ley”, expresó el legislador.

TE RECOMENDAMOS: Piden mantenerse alerta Protección Civil prevé lluvias intensas en cuatro estados del país

A propósito, Ricardo Monreal consideró que la nueva legislación constituye “una de las más avanzadas y progresistas” que se han aprobado en el país.

El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, expuso los principales ejes de su publicación sobre el marco jurídico del agua y las reformas impulsadas en el país. ı Foto: Captura de video

El coordinador parlamentario de Morena sostuvo que durante décadas el agua fue tratada como una mercancía y señaló que la nueva legislación recupera su carácter de bien público y de derecho humano.

Asimismo, explicó que el libro documenta el proceso mediante el cual, dijo, se desmanteló un modelo que favorecía el acaparamiento del recurso para construir un régimen hídrico con un enfoque social, equitativo y sustentable.

La diputada Xóchitl Zagal Ramírez destacó que la nueva legislación hídrica fortalece el derecho humano al agua. ı Foto: Captura de video

La publicación, de 233 páginas y cinco capítulos, aborda la evolución histórica de la legislación del agua en México, el diagnóstico que motivó la reforma de 2025, los intentos previos por modificar el marco legal y los principales cambios incorporados a la nueva normativa.

Además, dedica un apartado a responder 28 mitos que, según el autor, surgieron durante el debate legislativo sobre la reforma.

El diputado Gabriel García Hernández resaltó el valor histórico y jurídico de la nueva legislación por el agua. ı Foto: Captura de video

Monreal recordó que la expedición de la nueva legislación ocurrió más de una década después de que la Constitución reconociera el derecho humano al agua, por lo que calificó su aprobación como un paso relevante para fortalecer la gestión del recurso.

No obstante, reconoció que aún existen desafíos, entre ellos combatir la contaminación, ampliar el uso de plantas de tratamiento, fomentar un consumo responsable y vigilar que el reglamento que emitirá la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantenga el espíritu de la reforma.

En la presentación participaron legisladores especializados en materia hídrica, entre ellos los diputados Gabriel García Hernández y Xóchitl Zagal Ramírez, quienes destacaron que la obra documenta los antecedentes históricos de la legislación del agua, el reconocimiento del derecho humano al recurso y los retos para garantizar su disponibilidad para las futuras generaciones.

El evento formó parte de las actividades legislativas relacionadas con el análisis y difusión de la nueva legislación hídrica, considerada por diversos especialistas como uno de los cambios normativos más relevantes de los últimos años frente a la creciente crisis de disponibilidad y gestión del agua que enfrenta México.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am