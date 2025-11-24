Desperdicia la capital 28% del agua potable a causa de fugas

Por cada 100 litros de agua potable distribuidos en la Ciudad de México, entre 28 y 30 se pierden a causa de las fugas que existen en los más de 14 mil kilómetros de tubería de red de distribución, siendo la alcaldía Gustavo A. Madero la más afectada, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

El titular de la Subsecretaría de Operación de Infraestructura Hidráulica y Eficiencia, Ricardo Munguía Alfaro, afirmó a La Razón que las filtraciones en toda la red son porque 73 por ciento de ella ya cumplió su vida útil y debe ser remplazada.

El Dato: En agosto una fuga de agua en una tubería de 48 pulgadas provocó un socavón en el cruce con la calle Ricarte, en la colonia La Villa, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“El 73 por ciento de la infraestructura ya había cumplido su vida útil. Es decir, de los tubos que están enterrados en la tierra, prácticamente 70 por ciento de la tubería ya cumplió más de su vida útil. Ya tiene más de 50 años enterrada”, afirmó.

La gravedad del problema en Gustavo A. Madero no es nueva, pues, de acuerdo con datos entregados por Segiagua vía la Plataforma Nacional de Transparencia, esta demarcación ha encabezado todos los registros de desperfectos visibles desde 2020 a la fecha.

Hace cinco años, Gustavo A. Madero acaparó 21 por ciento de todas las fugas reparadas con mil 897 casos y volvió a dominar en 2021 con dos mil 17. Para 2022 subió a dos mil 442 y en 2023 alcanzó su pico con dos mil 665, aunque al año siguiente bajó a dos mil 161, y de enero a agosto del presente año acumuló mil 288.

4 mil 500 fugas no visibles busca reparar el Gobierno local este año

Munguía Alfaro aseguró que este fenómeno se debe a que la alcaldía, como el norte de la capital, cuenta con una geografía inclinada con pendientes donde los trabajos originales de la red de distribución de agua potable no se hicieron con materiales y técnicas adecuadas.

“Definitivamente, Gustavo A. Madero es la alcaldía que tiene las mayores incidencias de fugas… esas pendientes tan pronunciadas favorecen a las fugas que ahí, en su gran mayoría, son visibles. Es una zona donde hay muchas carencias en las infraestructuras”, explicó.

La colonia más afectada es Gabriel Hernández, que, entre 2022 y 2025, ha acumulado 12 mil 470 derrames de agua potable reportadas por los vecinos, indican los datos de la Segiagua.

11 mil filtraciones, aproximadamente, detectó el Sacmex durante 2024

Sólo en 2022, esta zona registró 240 filtraciones, un año después ocupó el segundo lugar detrás de San Felipe de Jesús con 290. En 2024 se repitió este mismo escenario con 384 casos y para 2025, la Gabriel Hernández retomó el primer lugar con 316.

En un recorrido en la colonia Gabriel Hernández, este diario observó que, al estar asentada en las faldas del Cerro Guerrero, las calles presentan inclinaciones pronunciadas y, sobre la vía principal, Cabo Buena Esperanza, que sube desde la avenida Centenario hasta la parte alta de la colonia, hay una docena de afectaciones de distinta magnitud.

El derrame del líquido que más estragos ha provocado en Cabo Buena Esperanza está frente a la casa de Álvaro Mercado, quien denunció que desde 2022 el entonces Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Segiagua “no terminan de arreglar”.

La filtración inició en 2022, cuando el Sacmex reparó la tubería que conecta su casa con la red general, pero volvió a abrirse en 2023, año en que los trabajadores dejaron en su techo varios tubos para una reparación que nunca concluyeron.

Desde entonces, la fuga ocupa medio paso peatonal en la calle de escalinatas inclinadas, donde el espacio libre apenas rebasa los 25 centímetros y obliga a los vecinos a bajar por la calle mientras esquivan taxis tipo Tsuru que descienden a más de 60 kilómetros por hora.

“Esto tiene años. Vienen, hacen más hoyos de la cuenta buscando la fuga, la encuentran, la reparan y a los tres días se sale toda el agua otra vez y los hoyos que hacen, no los tapan”, reclamó frente a un agujero lleno de agua y cascajo de un metro de ancho por metro y medio de largo y 80 centímetros de profundidad.

Sobre los materiales abandonados en domicilios, la Segiagua afirmó que “no es una posibilidad”, ya que los trabajos que realizan son únicamente en vía pública.

No obstante, Munguía Alfaro reconoció que casos así existen y que están rediseñando completamente su forma de operar: “Antes se reparaban nueve mil u 11 mil fugas al año. Queremos triplicar o cuadruplicar ese número”.

La red completa de agua potable de la ciudad suma 14 mil kilómetros, de los cuales alrededor de mil 200 están Gustavo A. Madero y, precisó Munguía Alfaro, sustituir toda la tubería vieja “serían cientos de miles de millones de pesos” y “pondríamos la ciudad patas arriba”.

En enero de 2026, la Segiagua va a invertir aproximadamente 100 millones de pesos en material y maquinarias para rehabilitar hasta 90 kilómetros por año, con énfasis en Gustavo A. Madero.