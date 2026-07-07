Metro CDMX HOY 7 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios transbordan en la estación Ciudad Universitaria, de la Línea Verde.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 7 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/1XEA2KKuaL — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 7, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 1

La línea 1 que corre desde Pantitlán a Observatorio reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza debido a la alta afluencia presentada en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“40 MINUTOS ESPERANDO TREN EN LA LINEA 1 evítenla a toda costa″

“La línea uno no ha presentado un tren en dirección observatorio desde hace más de 10 minutos”

“25 minutos para avanzar 5 estaciones en la línea 1 ¿Es en serio?"

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“La línea 7 está parada como siempre, no importa tomar precauciones, la línea simplemente no avanza”

“¿Por qué no hay trenes en la línea 7? 15 min sin que pase uno estación Tacuba”

“¿Por qué está avanzando tan lento el metro L7 dirección Barranca del muerto?"

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 2

Línea 7

Línea 8

Línea 12

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/EIVNUG2h8u — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 7, 2026

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LMCT