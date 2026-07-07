Marchas y bloqueos en CDMX HOY 7 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marcha en favor de la causa palestina, en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 7 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 7 de julio se esperan seis concentraciones y una cita.

Concentraciones

COLECTIVO AMBIENTALISTA “AQUÍ ¡NO!” : Mitin “Plantón ¡Aquí No!” en la Embajada de Alemania (Av. Horacio No. 1506, Col. Polanco 1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 07:00 hrs. (Nota: Aforo aproximado de 60 personas; no se descarta la afectación de vialidades ni la instalación de un plantón definitivo ).

LIRIOS BUSCADORES IZCALLI : Pega de fichas de búsqueda y exigencia de localización de un menor desaparecido en la Comisión de Búsqueda de Personas (Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 08:00 hrs. (Nota: Aforo aproximado de 40 personas; se prevén afectaciones viales ).

ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA : Reunión organizativa en el Espacio Autogestivo “Okupa Che” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 17:00 hrs. (Nota: Aforo aproximado de 60 personas; se contempla brigadeo informativo en las inmediaciones ).

CONGRESO LGBTIQ+ DE MÉXICO : Mitin “¡Alto a la homofobia y la discriminación!” en la Secretaría de Marina Armada de México (Av. Heroica Escuela Naval Militar No. 861, Col. Cipreses, Alc. Coyoacán) a las 17:00 hrs. (Nota: Aforo aproximado de 60 personas; no se descarta la afectación de vialidades ).

COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS “HASTA ENCONTRARLOS” : Mitin en el marco de la “Vigésima Sexta Reunión de la Comisión Especial de Búsqueda” en la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:30 hrs. (Nota: Aforo aproximado de 50 personas; posible afectación a las vialidades de la zona ).

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Aforo aproximado de 30 personas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” ).

Citas Agendadas

GRAN CONSEJO DE LA ANÁHUAC: Solicitud de incorporación a programas de vivienda en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00 hrs. (Nota: Aforo aproximado de 50 personas ).

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