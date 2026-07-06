CDMX ha decomisado más de 60 mil latas de cerveza durante el Mundial; brinda 3 mil 563 atenciones médicas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en conferencia de prensa el 6 de julio de 2026.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, como parte de los operativos implementados durante los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial, decomisaron más de 60 mil latas de cerveza y más de mil 300 botellas de alcohol; además, dieron 3 mil 563 atenciones médicas, atendieron 20 manifestaciones y desplegaron acciones de protección civil para garantizar la seguridad de los asistentes a los partidos y festivales mundialistas.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que desde la inauguración del Estadio Ciudad de México, el pasado 11 de junio, y hasta el partido de octavos de final entre México e Inglaterra, el 5 de julio, se realizaron siete operativos en los cuales suspendieron siete tiendas de conveniencia por incumplir la llamada “Ley Seca”, así como 10 estacionamientos públicos por vender bebidas alcohólicas de manera ilegal.

Tan solo durante el operativo desplegado por el partido entre México e Inglaterra fueron aseguradas 14 mil 843 latas de cerveza y 546 botellas de alcohol; además se retiraron cerca de mil puestos de comercio en vía pública para garantizar el libre tránsito de peatones.

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“La instrucción de la Jefa de Gobierno era garantizar el derecho a la libre manifestación y a la vez garantizar que todos los aficionados al futbol pudieran ir al Estadio, quien tuviera boleto, o ir a los distintos puntos para ver el partido, como el espacio del Zócalo o los otros fan fest o las celebraciones que vimos posterior a los partidos en el entorno de Reforma. Se pudo cumplir con estas dos tareas: la libre manifestación y el libre disfrute de este Mundial” César Cravioto Romero, secretario de Gobierno



César Cravioto Romero, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el 6 de julio de 2026. ı Foto: X, @craviotocesar

Brindan 3 mil 563 atenciones médicas durante Mundial

Por su parte, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, informó que desde el 11 de junio y hasta la madrugada de este 6 de julio, los servicios de emergencia brindaron 3 mil 563 atenciones y realizaron 93 traslados a hospitales.

Detalló que 3 mil 438 atenciones fueron clasificadas como código verde, es decir, casos no graves; 109 correspondieron a código amarillo, de gravedad media que no requirió traslado; 11 fueron de primera prioridad y ameritaron traslado inmediato, mientras que cinco fueron código negro, correspondientes a personas fallecidas.

Sólo durante el operativo del partido entre México e Inglaterra se realizaron 801 atenciones y 26 traslados. De ellas, 490 ocurrieron en Paseo de la Reforma , con 20 traslados; 71 en el Zócalo, con un traslado, y 240 dentro del Estadio y en la denominada “Última milla”, con cinco traslados.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, el 6 de julio de 2026. ı Foto: X, @SSaludCdMx

Gasman Zylbermann explicó que las principales causas de atención fueron contusiones, heridas, fracturas, intoxicaciones etílicas, hipertensión arterial y crisis de ansiedad.

Agregó que algunas personas recibieron más de una intervención, como hidratación, toma de signos vitales, primeros auxilios psicológicos y contención emocional para familiares y acompañantes.

Asimismo, destacó la participación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) , que instaló 15 puntos de atención sobre Paseo de la Reforma, donde brindó servicios a 155 personas por consumo de sustancias, irritación ocular, malestar corporal y afectaciones relacionadas con la salud mental.

Protección Civil realizó 2 mil 999 acciones prevetivas

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa Venegas, informó que la dependencia desplegó 100 células de atención de riesgos y realizó 2 mil 999 acciones preventivas durante los eventos relacionados con el Mundial.

Entre las principales acciones estuvieron impedir que personas se subieran a árboles, marquesinas y mobiliario urbano para evitar accidentes; apoyar el paso de vehículos de emergencia; retirar obstáculos para facilitar la movilidad; localizar personas extraviadas, atender intoxicaciones etílicas, trasladar lesionados para recibir atención médica y orientar a los asistentes.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que, además del saldo operativo, el Mundial generó un impacto económico importante para la Ciudad de México.

Con base en estimaciones de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), la mandataria señaló que el Mundial ha dejado hasta ahora una derrama económica de 45 mil millones de pesos, con la expectativa de superar los 50 mil millones de pesos en los próximos días.

“De acuerdo con la Canaco, este Mundial ya dejó una derrama en la economía de 45 mil millones de pesos. Esperamos superar en estos días a 50 mil millones de pesos, una cifra enorme. También se han registrado 3.7 millones de visitantes en la Ciudad de México y más del 80 por ciento de ocupación hotelera”, afirmó.

Gracias a @miseleccionmx por luchar con tenacidad y recordarnos que este país nunca deja de levantarse; gracias a la afición que llenó las calles, plazas y alcaldías de la ciudad en una fiesta en paz, con respeto y alegría. Descentralizamos la pasión y tuvimos:



- +40,000… pic.twitter.com/NmIhD7yylB — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 6, 2026

Lluvias dentro de los límites históricos

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Esparza Hernández, informó que en lo que va de julio la Ciudad de México acumula 25 milímetros de lluvia, una cifra por debajo del promedio histórico para este mes, de 150 milímetros, y de los 161 milímetros registrados en julio del año pasado.

No obstante, el acumulado anual alcanza 479 milímetros, por encima del promedio histórico para estas fechas, de 375 milímetros, aunque por debajo de los 516 milímetros registrados en el mismo periodo de 2025.

El funcionario explicó que este comportamiento estaba previsto por el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que, aunque julio, agosto y septiembre seguirán siendo meses con precipitaciones importantes, la intensidad será menor a la registrada el año pasado, cuando se presentó la temporada de lluvias más intensa desde que se tiene registro.

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cehr