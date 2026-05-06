Chocan Maru y Ariadna por el caso Rocha Moya

La mandataria estatal de Chihuahua, Maru Campos, cuestionó que, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado por Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, se le defienda a “capa y espada”, mientras que a ella la atacan por desmantelar un narcolaboratorio.

“A uno se le se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y a nuestros niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, dijo.

El Dato: El lunes, el Gobierno señaló que la solicitud de EU contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, corresponde a una petición de “detención provisional”.

Además, la gobernadora denunció un trato desigual por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) debido al citatorio para declarar dirigido a 50 funcionarios de su administración, relacionado con las indagatorias por el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en el que habrían participado cuatro agentes estadunidenses de manera encubierta. Dos de ellos, así como dos elementos mexicanos perdieron la vida en un accidente.

Maru Campos también reprochó que se le critique por combatir al narcotráfico en su estado, mientras que a Rocha Moya no se le haya sancionado por las denuncias en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Otra vez, recuerdo lo dicho la semana pasada, vámonos enterando de quién es quién. Y yo creo que los mexicanos somos personas por las luchas democráticas que hemos dado a través de muchas décadas, y, sobre todo, los chihuahuenses, tenemos muy claro cuál es el actuar de los gobernantes, cuáles son los sistemas de gobernanza realmente humanistas, que no duda, que no tiene duda. Ahí están los hechos”, señaló.

Cuestionada sobre si ella también fue citada a declarar por la FGR, la gobernadora se limitó a responder que “hay un requerimiento y se va a contestar en los términos que se deben de contestar”.

Ante esa declaración, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó a la panista de mentir y advirtió que debe ser juzgada por la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo en Chihuahua.

Montiel Reyes sostuvo que la situación “busca provocar la intervención de agentes extranjeros”, lo que —dijo— representaría una violación a la Constitución y a la soberanía nacional. En ese sentido, calificó dicha posibilidad como un acto de “traición a la patria”.

Dos días después de asumir el cargo como nueva dirigente del partido, Ariadna Montiel arremetió en redes sociales contra Maru Campos, y pidió que sea juzgada por “traición a la patria”, al tiempo que reiteró consignas en favor de la “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.

Ariadna Montiel señaló que, desde su perspectiva, la investigación en su contra no es por el desmantelamiento de narcolaboratorios, sino por “provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México”.

“La investigación en Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de dos mil 500. El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria”, acusó.