PAN pide extradición “inmediata” de Rocha

EL DIRIGENTE nacional del PAN, Jorge Romero, exigió que México active el tratado de extradición “inmediatamente” con Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusa de presuntos vínculos con el crimen organizado.

Desde Torreón, Coahuila, sostuvo que la respuesta del Ejecutivo federal marcará una definición política frente a las investigaciones abiertas en Estados Unidos.

Romero Herrera afirmó que el PAN llevará el tema a la Comisión Permanente para solicitar que el procedimiento avance conforme al tratado bilateral de extradición. Señaló que su partido reconoce los límites del derecho internacional, pero acusó que ese argumento no debe utilizarse como freno político.

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El Tip: Un grupo de ciudadanos celebró con carne asada, afuera del ayuntamiento de Culiacán, la salida de Rubén Rocha Moya.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, durante su discurso en la asamblea nacional Ordinaria del partido, el pasado 29 de noviembre. ı Foto: Cuartoscuro

Según el dirigente, la petición se apoya en investigaciones del Departamento de Justicia y de un Gran Jurado por presuntos delitos contra la salud y nexos con el narcotráfico. En ese contexto, pidió no sólo actuar contra Rocha Moya, sino también revisar a su círculo cercano.

Llamó “traidor a la patria” al mandatario con licencia y sostuvo que la mayor deslealtad contra el país ocurre cuando un funcionario, obligado a proteger a la población, pacta con el crimen organizado.

Señaló posibles consecuencias diplomáticas y comerciales si México no atiende el pacto de extradición con EU. Planteó que el Gobierno federal tendría que explicar a los mexicanos cualquier decisión que afecte la relación bilateral, incluido el Tratado de Libre Comercio.

En paralelo, rechazó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, deba solicitar licencia por la investigación relacionada con la presunta presencia de agentes extranjeros en un operativo estatal, pues ambos casos no admiten comparación y los señalamientos contra ella son “ridículos”.