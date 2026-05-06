Casa Blanca crea polémica por foto sobre el 5 de Mayo

ARRIBA: imagen de Hakeem Jeffries y Chuck Schumer; abajo, otra de Jeffrey Epstein y Donald Trump.

LA CASA Blanca generó controversia este martes tras difundir en redes sociales una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparecen los congresistas demócratas Hakeem Jeffries, de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, del Senado, acompañados de elementos considerados estereotipados de la cultura mexicana.

La publicación, difundida en la plataforma X, muestra a ambos legisladores con sombreros jaranos, frente a lo que aparenta ser un cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, brindando con bebidas y rodeados de objetos como totopos, un mantel colorido y un cactus. En la imagen aparece además un letrero con la frase “Amo a los inmigrantes ilegales”.

El Tip: En septiembre pasado, la Casa Blanca difundió un video en el que aparecía Jeffries con bigote y sombrero jarano durante una comparecencia ante los medios.

El mensaje que acompañó la imagen fue: “Feliz 5 de Mayo a todos los que lo celebran”, lo que provocó críticas por el uso de estereotipos y el tono hacia la comunidad migrante.

En respuesta, Schumer difundió otra imagen —también generada con inteligencia artificial— en la que aparece el presidente Donald Trump junto al fallecido empresario y delincuente sexual Jeffrey Epstein, con la frase “Feliz 5 de Mayo Casa Blanca”, en un intento por evidenciar controversias pasadas relacionadas con el mandatario.

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La polémica ocurre en el contexto de la conmemoración del Batalla de Puebla, acontecimiento que dio origen al 5 de Mayo, una fecha que en Estados Unidos suele celebrarse como símbolo de la cultura y herencia mexicano-estadounidense, aunque no es una festividad nacional en ninguno de los dos países.

No es la primera ocasión en que la administración de Trump recurre a contenidos manipulados con IA para criticar a adversarios políticos. En meses recientes se han difundido materiales similares que han sido señalados por utilizar representaciones consideradas ofensivas o simplistas sobre México y su cultura.