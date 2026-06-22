Mundial 2026 puede detonar conductas agresivas, advierte experta de la UNAM

La intensidad emocional que generan eventos deportivos de gran magnitud, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, puede amplificar conductas agresivas y reacciones violentas debido a fenómenos de contagio emocional, identidad grupal y presión colectiva, advirtió la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Angélica Larios Delgado.

La especialista explicó que el futbol y otros espectáculos deportivos masivos conectan con aspectos profundos de la identidad individual y colectiva, lo que provoca que las emociones compartidas se potencien entre miles de personas y alcancen niveles difíciles de controlar.

“Las emociones que se comparten generan una especie de redundancia y se potencian. Es algo que se propaga y nuestro cerebro tiene zonas específicas para ese contagio emocional”, señaló.

Trionda, Balón oficial del Mundial 2026 ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la experta en psicología del deporte, la combinación de factores como la identidad social exacerbada, la adrenalina propia de la competencia y, en algunos casos, el consumo de alcohol u otras sustancias, puede alterar el comportamiento colectivo y detonar respuestas agresivas cuando los aficionados perciben una amenaza hacia su equipo o consideran que se ha afectado el honor del grupo al que pertenecen.

La académica detalló que dentro de los grupos se genera un proceso constante de retroalimentación emocional que puede derivar en estados de euforia colectiva y emociones desbordadas, fenómeno que se explica a través de la psicología de masas.

Respecto a la violencia asociada a eventos deportivos, señaló que ésta suele surgir como una respuesta ante situaciones percibidas como injustas o amenazantes. En el caso del futbol, explicó, los aficionados suelen identificarse profundamente con el resultado del encuentro y pueden sentirse agraviados por decisiones arbitrales o derrotas que interpretan como una ofensa personal.

Imagen ilustrativa de personas viendo un partido de futbol ı Foto: Pexels

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