“Ningún temor” para visitar Tierra Caliente y Uruapan

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó tener temor para visitar regiones asestadas por la delincuencia en Michoacán, como Tierra Caliente y Uruapan, donde a finales del año pasado asesinaron a su alcalde, Carlos Manzo.

En conferencia recordó que el Gobierno federal puso en marcha el Plan de Justicia por la Paz, que consta de atención integral en el estado, pero particularmente en Uruapan, a partir del crimen cometido contra el presidente municipal el 1 de noviembre de 2025.

“No, ningún temor. De hecho, van todos los del Gabinete y también de manera personal… Al revés, es indispensable estar de manera permanente. Las Ferias del Bienestar, que es la presencia de todas las secretarías del Gobierno del estado y de todas las secretarías del Gobierno federal, han visitado ya prácticamente todos los municipios de Michoacán”, dijo.

Además, afirmó que sí se ha desplegado en estas zonas y resaltó la comunicación mantenida con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, para atender las necesidades de la región, como la reciente construcción de un cuartel para la policía municipal.

“He estado en las zonas críticas, he estado ahí. Con la presidenta municipal de Michoacán, con Grecia, estamos en contacto incluso por chat. Lo que ella nos ha solicitado, de inmediato se atiende”, dijo.

Además, mencionó que recorre todo el país, pero también los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Seguridad, Omar García Harfuch, se han movilizado hasta Uruapan.

En este contexto, comentó que la extorsión, que es el principal delito a combatir en Michoacán, es un tema difícil en el que se involucraron las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad, en colaboración con la ciudadanía, por medio de la denuncia.

“El tema de la extorsión es un tema complejo, porque no solamente depende de la detención de cabezas de grupos delictivos, que se ha hecho, sino también de un trabajo mucho más intenso. Requiere un trabajo de mayor inteligencia y participación y colaboración de la ciudadanía”, dijo.

PLAN DE JUSTICIA. Más tarde, durante su gira de trabajo por Cherán, Michoacán, la mandataria anunció que el Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha fue robustecido con los nuevos compromisos que anunció, y resaltó que se ha destinado cuatro mil millones de pesos para sacar adelante los objetivos planteados con anterioridad.

La mandataria federal precisó que más de cuatro mil millones de pesos han servido para fortalecer los servicios de salud, educación, caminos y seguridad, a un año y dos meses de la implementación del Plan. Recordó que la planificación se hizo junto con las comunidades, a partir de asambleas en las que se escucharon sus necesidades.

“¿Cómo se hacen los Planes de Justicia? Con ustedes. No se hacen en una oficina del Gobierno federal, del Gobierno del estado, se hacen en asambleas”, dijo la mandataria.