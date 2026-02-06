Harfuch se reúne con alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, por indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo este viernes una reunión con la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, para dar seguimiento al tema de seguridad en el municipio.

Durante el encuentro se revisaron los avances de la investigación por el asesinato del alcalde, Carlos Manzo.

Harfuch y alcaldesa de Uruapan se reúnen ı Foto: Especial

La presidenta confirmó, durante la conferencia mañanera que mantiene comunicación de manera directa con la presidenta municipal.

Asimismo, García Harfuch destacó que el caso aun no esta cerrado y que continuarán las detenciones, “nuestra responsabilidad es que este lamentable crimen no quede impune y vamos a continuar con las detenciones”, dijo.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se pronunció públicamente tras los recientes avances en el caso y reiteró su exigencia de que las investigaciones se conduzcan sin sesgos ni protección política.

A través de sus redes sociales, la edil señaló que confía en que las autoridades ministeriales actúen con apego a derecho y agoten todas las líneas de investigación relacionadas con el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo.

Por su parte, la presidenta municipal sostuvo que continuará dando seguimiento puntual al proceso legal y aseguró que no busca confrontaciones, sino el esclarecimiento total de los hechos.

Asimismo, pidió que se deslinden responsabilidades y que, en caso de existir elementos suficientes, se proceda contra cualquier persona presuntamente involucrada, independientemente de su cargo o afiliación política.

Harfuch y alcaldesa de Uruapan se reúnen ı Foto: Captura de pantalla

Dentro de este mismo marco, la alcaldesa informo que durante este encuentro con el secretario de seguridad tocaron el tema de la seguridad en Uruapan, donde se implementaran nuevas estrategias para combatir la inseguridad.

Por ultimo, agradeció el apoyo que esta dando el gobierno federal, para la resolución, así como la atención inmediata.

