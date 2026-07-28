Blinda Michoacán al sector productivo con nueva estrategia contra la extorsión

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó la Estrategia Contra la Extorsión, un esfuerzo integral diseñado para combatir, enfrentar y erradicar este delito en la entidad, el cual se alinea con el modelo de seguridad nacional encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Resaltó que en una primera fase de intervención, las acciones se focalizarán en las regiones de Uruapan, Apatzingán, Tierra Caliente y Oriente, para atender de manera puntual a los sectores productivos, con labores permanentes para prevenir la comisión de este delito.

Los principales ejes de este esquema, radican en evitar que más personas sean víctimas de extorsión; incrementar la denuncia oportuna y segura; brindar atención y acompañamiento especializado; proteger el patrimonio de las familias; fortalecer la atención a los sectores productivos, desarrollar intervenciones focalizadas en las regiones prioritarias e identificar, localizar y detener a los responsables.

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Como parte de los avances en materia de combate a la delincuencia, Ramírez Bedolla destacó que en lo que va del año se ha logrado la detención de 48 personas presuntamente vinculadas al delito de extorsión, con una proyección de alcanzar 100 detenciones al cierre de 2026. Esta cifra contrasta significativamente con las 17 detenciones registradas en 2021.

Refirió que el impacto de la reforma al Código Penal del Estado realizada en 2023, permite perseguir la extorsión de oficio y equipara sus sanciones a las del delito de secuestro. Además, expuso que la coordinación entre los tres niveles de gobierno ha permitido una disminución del 70 por ciento en el delito de homicidio doloso durante la presente administración.

Para la atención de esta problemática, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene en operaciones permanentes a la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil, integrada por agentes dedicados exclusivamente a este rubro.

Asimismo, como parte de las acciones de proximidad social y prevención, se desplegarán módulos de información en comercios, empresas y espacios públicos, donde personal especializado brindará a la ciudadanía recomendaciones prácticas y medidas de autoprotección.

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FGR