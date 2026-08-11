Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 11 de agosto

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 11 de agosto, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Plátano Chiapas: $24.00 el kilo

Sandía roja: $12.90 el kilo

Mango paraíso: $26.00 el kilo

Uva red globo: $48.00 el kilo

Manzana Granny Smith: $40.00 el kilo

Manzana Red Delicious: $39.00 el kilo

Jitomate Saladette: $16.00 el kilo

Aguacate Hass: $62.00 el kilo

Pepino: $24.00 el kilo

Melón chino: $34.00 el kilo

Pera de Anjou: $52.00 el kilo

Piña miel: $27.00 el kilo

Jícama: $29.90 el kilo

Zanahoria baby Vegetalistos: $38.00 el paquete

Cilantro: $10.00 el manojo

Limón sin semilla: $40.00 el kilo

Zanahoria: $18.00 el kilo

Cebolla blanca: $62.00 el kilo

Calabaza japonesa: $36.90 el kilo

Chile serrano: $59.00 el kilo

Papa blanca: $63.00 el kilo

Chayote sin espinas: $39.90 el kilo

Tomate verde sin cáscara: $37.90 el kilo

Espinaca: $14.90 el manojo

Cebollitas cambray: $16.90 el manojo

Cebolla morada: $46.00 el kilo

Martes de frescura Walmart HOY ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 el kilo

Paquete de pan de muerto Extra Special tradicional: $95.00 el paquete

Pechuga sin hueso: $170.00 el kilo

Pan de muerto Extra Special con chispas de chocolate: $30.00 el paquete

Láminas de salmón ahumado Latitude: $196.00 el paquete

Costilla para asar de res: $158.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso sin piel: $174.00 el kilo

Molida de res 90/10 Marketside 500 gramos: $110.00

Barrita de surimi por charola: $126.00 la charola

Milanesa de bola de res: $250.00 el kilo

Molida de res premium 95/5: $242.00 el kilo

Filete Tilapia: $109.00 el kilo

Carne de res SuKarne deshebrada: $134.00 el paquete

Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 el kilo

Molida de cerdo: $109.00 el kilo

Bistec de res: $245.00 el kilo

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT