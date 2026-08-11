Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 11 de agosto

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 11 de agosto, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Plátano Chiapas: $24.00 el kilo
- Sandía roja: $12.90 el kilo
- Mango paraíso: $26.00 el kilo
- Uva red globo: $48.00 el kilo
- Manzana Granny Smith: $40.00 el kilo
- Manzana Red Delicious: $39.00 el kilo
- Jitomate Saladette: $16.00 el kilo
- Aguacate Hass: $62.00 el kilo
- Pepino: $24.00 el kilo
- Melón chino: $34.00 el kilo
- Pera de Anjou: $52.00 el kilo
- Piña miel: $27.00 el kilo
- Jícama: $29.90 el kilo
- Zanahoria baby Vegetalistos: $38.00 el paquete
- Cilantro: $10.00 el manojo
- Limón sin semilla: $40.00 el kilo
- Zanahoria: $18.00 el kilo
- Cebolla blanca: $62.00 el kilo
- Calabaza japonesa: $36.90 el kilo
- Chile serrano: $59.00 el kilo
- Papa blanca: $63.00 el kilo
- Chayote sin espinas: $39.90 el kilo
- Tomate verde sin cáscara: $37.90 el kilo
- Espinaca: $14.90 el manojo
- Cebollitas cambray: $16.90 el manojo
- Cebolla morada: $46.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 el kilo
- Paquete de pan de muerto Extra Special tradicional: $95.00 el paquete
- Pechuga sin hueso: $170.00 el kilo
- Pan de muerto Extra Special con chispas de chocolate: $30.00 el paquete
- Láminas de salmón ahumado Latitude: $196.00 el paquete
- Costilla para asar de res: $158.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso sin piel: $174.00 el kilo
- Molida de res 90/10 Marketside 500 gramos: $110.00
- Barrita de surimi por charola: $126.00 la charola
- Milanesa de bola de res: $250.00 el kilo
- Molida de res premium 95/5: $242.00 el kilo
- Filete Tilapia: $109.00 el kilo
- Carne de res SuKarne deshebrada: $134.00 el paquete
- Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 el kilo
- Molida de cerdo: $109.00 el kilo
- Bistec de res: $245.00 el kilo
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LMCT