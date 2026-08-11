Ramírez Cuéllar plantea evaluar fracking para avanzar hacia la soberanía energética

México debe evaluar el aprovechamiento de sus recursos de gas natural no convencional para avanzar hacia la soberanía energética, pero bajo criterios científicos, ambientales y técnicos que garanticen la protección de los recursos naturales, planteó el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El legislador respaldó las conclusiones presentadas el pasado 6 de agosto por el Comité Científico sobre el potencial de estos recursos y consideró que sus recomendaciones permiten mantener abierta la posibilidad de utilizar la fracturación hidráulica, siempre que existan condiciones adecuadas y se garantice la protección ambiental.

Ramírez Cuéllar subrayó que uno de los principales factores que deberán determinar cualquier decisión es la disponibilidad de agua y las condiciones de los acuíferos en las regiones donde existe potencial de gas no convencional.

“El agua es un tema fundamental. Antes de pensar en cualquier aprovechamiento de los recursos no convencionales tenemos que conocer con precisión su disponibilidad, las condiciones de los acuíferos y asegurar que no se ponga en riesgo este recurso”, señaló.

En la ciudad de Oaxaca, más de mil constructoras y constructores de las distintas regiones del estado están decididos a profundizar las transformaciones, fortalecer la unidad y respaldar a la Presidenta en la lucha por la soberanía. pic.twitter.com/yj2V2Knd16 — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) August 11, 2026

El diputado sostuvo que el debate sobre la fracturación hidráulica no debe partir de posiciones previamente definidas, sino de estudios que permitan conocer las características de los yacimientos y del subsuelo.

“Es importante seguir generando información mediante estudios y pozos exploratorios. Necesitamos conocer mejor el potencial de los yacimientos, las características del subsuelo y las condiciones particulares de cada región”, afirmó.

El morenista vinculó la discusión sobre el gas no convencional con la necesidad de reducir la dependencia energética de México respecto de las importaciones provenientes de Estados Unidos.

“Es urgente avanzar hacia la soberanía energética y disminuir nuestra dependencia de Estados Unidos. No podemos seguir dependiendo de las importaciones para cubrir nuestro consumo de gas natural”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que alcanzar la soberanía energética no significa apostar por una sola fuente de energía, sino construir una matriz diversificada que incluya tanto gas natural como energías renovables.

“La soberanía energética no significa depender de una sola fuente, sino construir una matriz energética diversificada que nos dé mayor autonomía frente a los mercados internacionales”, sostuvo.

Imagen ilustrativa del fracking ı Foto: larazondemexico

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LMCT