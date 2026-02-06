Sheinbaum califica de ‘artículo-ficción’ reportaje de NYT sobre presuntos vínculos de políticos con el crimen

Claudia Sheinbaum calificó como “artículo-ficción” un reportaje del New York Times sobre presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un “artículo-ficción” la publicación realizada este jueves por el diario estadounidense The New York Times, en la que se afirma que existen vínculos entre políticos y la delincuencia organizada, situación que, según el medio, ha obstaculizado el combate del gobierno federal contra estos grupos.

La mandataria sostuvo que el texto carece de pruebas que respalden los señalamientos y afirmó que forma parte de una “campaña” que el diario ha mantenido desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esa denuncia salió un artículo en el New York Times ayer, que es un artículo-ficción, porque no hay ninguna prueba. Es parte de la campaña desde que estaba el presidente López Obrador, de narcopresidente Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En ese contexto, Sheinbaum recordó el caso del exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien fue condenado tras acreditarse sus nexos con el crimen organizado.

A todos se les olvidó García Luna, donde había pruebas de que el máximo encargado de la seguridad nacional estaba vinculado con la delincuencia organizada. Cuando hay denuncias, se investiga; no porque haya una denuncia es cierto. Tiene que haber investigación y pruebas. En nuestro sistema penal acusatorio así es Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta afirmó que, de existir un vínculo político-criminal como el que sugiere el reportaje, no se tendrían los resultados actuales en materia de seguridad.

En ese sentido, destacó que la tendencia de homicidios aumentó de 28.6 a 70.9 durante el gobierno de Calderón y de 63.2 a 100 en el de Enrique Peña Nieto, mientras que con la llegada de la Cuarta Transformación (4T) se redujo de 91.7 a 64.

Cambió la tendencia. Hay un trabajo permanente del gabinete de seguridad, en coordinación con todos los estados de la República, para atender la violencia en el país. Queremos disminuir la violencia y los delitos de alto impacto, con atención a las causas y cero impunidad Claudia Sheinbaum, presidenta de México



