EU presiona para que sus fuerzas operen en México contra el fentanilo: NYT

El gobierno de Estados Unidos habría incrementado su presión sobre México

Según información del medio The New York Times basada en fuentes oficiales anónimas, el gobierno de Estados Unidos ha incrementado su presión sobre México para permitir la participación directa de tropas o agentes de la CIA en operativos contra laboratorios de fentanilo en territorio mexicano.

La iniciativa, impulsada desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, ha tomado fuerza tras la reciente operación militar en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Con estos se pretende que comandos estadounidenses acompañen a las fuerzas mexicanas en redadas para desarticular los centros de producción de esta droga.

El gobierno de Estados Unidos presiona al de México para que ingresen fuerzas estadounidenses a combatir a los cárteles, según @nytimes.



Acá se proponen varias acciones para evitarlo: más traslados de capos, más decomisos de drogas, más cuentas congeladas, más arrestos… pic.twitter.com/AZAo5w7rj4 — Oscar Balmen (@oscarbalmen) January 15, 2026

El reporte detalla que, actualmente, asesores estadounidenses ya trabajan dentro de centros de mando mexicanos compartiendo inteligencia.

Sin embargo, México ha respondido con contrapropuestas que amplían la cooperación informativa y la coordinación desde dichos centros, rechazando hasta ahora la presencia física de tropas estadounidenses en campo.

El presidente Trump ha reiterado en diversas entrevistas la necesidad de acciones más contundentes contra los cárteles, planteando nuevamente este apoyo militar en conversaciones recientes con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El presidente Donald Trump durante un vuelo a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el domingo. ı Foto: AP

