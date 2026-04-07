Cuba dispuesto a diálogo bilateral responsable con Estados Unidos

Un vendedor de pan en La Habana, el 17 de marzo.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró ayer la disposición de su Gobierno a entablar un “diálogo bilateral serio y responsable” con Estados Unidos, en el contexto de la reciente visita a la isla de congresistas demócratas como Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson.

A través de sus redes sociales, el mandatario subrayó la intención de “encontrar soluciones a las diferencias existentes”, en lo que representa una continuidad del acercamiento que, desde el pasado 13 de marzo, reconoció que se encuentra en fases iniciales. Este gesto se produce en medio de una escalada de tensiones derivada del endurecimiento de las restricciones energéticas impuestas por Washington desde principios de año.

El Dato: Legisladores de EU escucharon testimonios de “familias, líderes religiosos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil”, además del Gobierno cubano.

La visita de los legisladores estadounidenses, que se prolongó por cinco días, concluyó con una declaración en la que exhortaron a iniciar “de inmediato negociaciones reales” que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano, así como beneficios tangibles para la población estadounidense mediante una colaboración efectiva.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez sostuvo encuentros con los congresistas, a quienes expuso el impacto de lo que calificó como una “agresión multidimensional” por parte del Gobierno estadounidense. Según detalló, esta presión se ha intensificado con el actual cerco energético, afectando de manera directa a la población.

Bruno Rodríguez también advirtió sobre la “amenaza de acciones aún más agresivas” y denunció una campaña constante de descrédito contra la isla. A su vez, los legisladores visitantes señalaron que el bloqueo de combustible provoca un “sufrimiento incalculable”, basado en testimonios recabados de diversos sectores, incluidos ciudadanos, líderes religiosos, empresarios, organizaciones civiles y voces disidentes.

3 de enero cesó el flujo de petróleo a la isla

El deterioro de las relaciones bilaterales se profundizó tras la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, lo que derivó en el cierre del suministro petrolero hacia Cuba. A esto se sumó la advertencia de Washington de imponer aranceles a países que abastezcan de crudo a la isla.

El bloqueo petrolero ha provocado apagones en niveles récord y una paralización casi total del sector estatal, que afecta servicios esenciales como hospitales, transporte público, fábricas y oficinas. La Organización de las Naciones Unidas ha calificado estas acciones como contrarias al derecho internacional.

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que su país ya proporciona ayuda humanitaria a Cuba y busca coordinar esfuerzos con otras naciones. Aunque reconoció que España no puede resolver la crisis por sí sola, insistió en la necesidad de construir una respuesta conjunta.

José Manuel Albares enfatizó que la situación en la isla es “especialmente dolorosa” y reafirmó el compromiso de su país de no abandonar al pueblo cubano. Recordó que España ha movilizado más de 1.3 millones de euros en asistencia y continuará enviando apoyo “tantas veces como sea necesario”.