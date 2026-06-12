HRW pide una tregua migratoria a EU

Human Rights Watch (HRW) pidió ayer a las empresas patrocinadoras de la FIFA que respalden una “tregua” de las autoridades migratorias de Estados Unidos durante los partidos de la Copa Mundial que se disputarán en el territorio.

La propuesta plantea que las autoridades federales se comprometan a no realizar operativos de control migratorio en todos los eventos y recintos relacionados con el torneo. La petición fue impulsada junto con la Sport & Rights Alliance.

La ONG recordó que el Mundial comienza en medio de lo que calificó como una “brutal campaña migratoria” de la administración del presidente Donald Trump. En los últimos meses, organizaciones de derechos humanos, grupos de aficionados y sindicatos solicitaron a 19 empresas patrocinadoras que pidan a la FIFA y al gobierno estadounidense apoyar esta medida.

TE RECOMENDAMOS:

De acuerdo con la organización, Adidas, Coca-Cola, Lenovo, McDonald’s, Unilever y Visa respondieron que colaboran con la FIFA en temas de derechos humanos, aunque evitaron pronunciarse directamente sobre la iniciativa. Otros patrocinadores y socios no respondieron.