La Divaza y famosos venezolanos lloran y celebran captura de Nicolás Maduro: ‘Esperé esto toda mi vida’

Los famosos venezolanos se han pronunciado en redes sociales para celebrar que Nicolás Maduro fue detenido por el gobierno de Estados Unidos.

La Divaza, el famoso influencer y creador de contenido fue el que más llamó la atención, porque rompió en llanto y celebró a lo grande la caída de Maduro.

En su cuenta de TikTok subió dos videos en los que llora y afirma que no sabe cómo reaccionar porque nunca esperó tener vida para poder ver la captura de Nicolás Maduro.

“¡Ay cayó Maduro, dios mío, no puede ser, estoy feliz!, Donald Trump publicó que cayó Maduro. Chama a mi me va a dar una vaina yo no pensé estar viva para ese momento", señaló La Divaza en su grabación.

Otros famosos que reaccionaron a la detención de Maduro

Entre otros venezolanos famosos que reaccionaron a la noticia de que Maduro fue capturado por el gobierno de Estados Unidos son Ricardo Montaner y Carlos Baute.

El intérprete de “Me va a extrañar” publicó un breve mensaje en redes en el que pidió bendiciones para los venezolanos y concluyó su mensaje con una poderosa frase: “Venezuela libre”.

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guien el futuro de todos los que te aman. #VenezuelaLibre”, se lee en la publicación de Instagram.

Por otra parte, Carlos Baute publicó un video en el que afirma que los venezolanos no durmieron esta noche porque están celebrando la caída de Maduro.

“Al fin, el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro, ¡Enhorabuena Venezuela estamos con ustedes bendiciones!“, señaló el cantante y compositor.

Lele Pons también compartió un mensaje de apoyo a su país y compartió las supuestas fotos virales de la detención de Maduro y celebró este hecho histórico.

Marko, un comediante y creador de contenido que vive en Miami, compartió videos de él caminando por Japón feliz de saber que Maduro fue detenido.