Ninel Conde confunde a Miss Venezuela con Fátima Bosch: ‘Tiene sangre tabasqueña’ | VIDEO

En redes sociales, comenzó a circular un video de Ninel Conde que desató una ola de comentarios y burlas contra la actriz, quien confundió a la representante de México en Miss Universo 2025, Fátima Bosch, con Stephany Abasali, quien es Miss Venezuela.

Ninel Conde confunde a Miss Venezuela con Miss México

Durante una transmisión en vivo, Ninel Conde fue cuestionada sobre el certamen de belleza que este año se lleva a cabo en Tailandia y su reacción desató confusión y posteriormente críticas, pues ‘El Bombón Asesino’ dijo que la representante venezolana tenía raíces mexicanas.

Miss Venezuela 🇻🇪 apoyando a Miss México 🇲🇽 pic.twitter.com/yBYq8RJ1p3 — Indie 505 (@Indie5051) November 5, 2025

El fragmento fue compartido a través de la plataforma de X y muestra a la famosa leyendo comentarios. “(Miss Venezuela) es una fregona, tiene carácter, tiene sangre tabasqueña. Esa sangre tabasqueña no se puede ocultar”, comenzó.

“Esa sangre tabasqueña te hace decir las cosas como son”, siguió, haciendo referencia a la reacción de Fátima Bosch al ser agredida por Nawat, director de Miss Universo Tailandia. Así, la confundió con la venezolana.

Ella siguió sin notar su error al mencionar que “tiene carácter y tiene un propósito”, destacando la importancia de tener una meta para lograr avanzar en la vida.

Las redes sociales se lanzaron contra la celebridad, al recordar también cuando supuestamente confundió “tsunami” con “surimi”, cosa que marcó su carrera a pesar de que ella misma lo ha negado.

🚨 #ULTIMAHORA | NINEL CONDE aseguró que MISS VENEZUELA es tabasqueña, provocando una nueva ola de burlas.



Recordemos que años atrás Ninel fue tendencia por confundir “tsunami” con “surimi” (aunque ella jura que no). 🍣#Tabasco #MissVenezuela #MissUniverse #PuertoOrdaz pic.twitter.com/ToevhwdfxD — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 10, 2025

Otros mencionaron que Fátima y Stephanie se parecen bastante, por lo que comprendieron el error de Ninel Conde al hablar de ambas. Te dejamos algunas reacciones: