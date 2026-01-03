El secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, en un operativo encabezado por el gobierno de Estados Unidos, impactó a millones de personas en el mundo.

La noticia generó reacciones inmediatas en distintos sectores, incluyendo figuras del entretenimiento que han vivido de cerca la crisis venezolana. Una de ellas fue la presentadora y modelo Marie Claire Harp, quien compartió un mensaje en el que demuestra su esperanza en medio del futuro incierto de su país.

Del mismo modo, se difundió una entrevista en la que la famosa confesó sus intentos por traer a México a su familia.

Marie Claire Harp trató de sacar a su familia de Venezuela antes de que Maduro fuera capturado

Marie Claire Harp aprovechó su gran alcance en redes sociales para publicar una fotografía en la que se le ve sosteniendo la bandera de Venezuela. “No sé qué pasará, pero hoy si tengo Fé“, escribió junto a la imagen.

Además, en el marco de la detención de Nicolás Maduro, el canal de YouTube Ernesto Buitron News difundió recientemente una entrevista que le realizaron a la presentadora y modelo venezolana tiempo atrás.

Marie Claire Harp confesó en la charla con varios medios lo difícil que ha sido vivir separada de su familia y la constante preocupación por su seguridad. “Es sumamente complicado levantarse, no llorar, no ver las redes sociales. Es complicadísimo, la verdad. Mi corazón con mis hermanos venezolanos”, expresó conmovida.

La conductora de 32 años relató que antes de mudarse a México intentó sacar a sus seres queridos de Venezuela, temiendo por las condiciones en las que se encontraba el país.

“Mi familia está allá, mis sobrinos están allá, mi hermano está allá. Todos los días nos pasan reportes, es parte de esta lucha constante”, recordó. “He pensado muchas cosas (sobre traerlos a México) pero hay que tener cordura y ahorita no se sabe qué va a pasar en los aeropuertos, en migración...”.

Sin embargo, recordó que su mamá no quiere salir de su tierra natal y sólo viene a México por algunas temporadas para pasar tiempo con ella: “Mi mamá me dice, ‘yo quiero estar en mi pueblito, en mi casita’, porque los padres son así. La felicidad está donde ellos crecieron”.

Agregó que la libertad de expresión se ha visto empañada por el régimen de Nicolás Maduro: “Sí hay miedo, expresas lo que quieres expresar y luego vas a Venezuela y no sabes si te pueden meter presa. Es complicado, por eso entiendo a mucha gente que quizá no habla por miedo”.