La madrugada de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores, fueron capturados tras un operativo de gran escala en Caracas.

La noticia rápidamente se difundió en medios internacionales y redes sociales, generando un sinfín de reacciones entre ciudadanos, líderes políticos y figuras públicas como la Divaza, Ricardo Montaner, Carlos Baute, entre otros.

Una de las voces más destacadas fue la de la actriz venezolana Sheryl Rubio, quien compartió un extenso mensaje en sus redes sociales donde deja claro que no está de acuerdo con las políticas migratorias del presidente estadounidense, pero sí celebra la captura del líder caribeño.

Sheryl Rubio reacciona a captura de Nicolás Maduro: ‘No estoy de acuerdo con Trump’

Sheryl Rubio, de 33 años, explicó que normalmente evita pronunciarse sobre política internacional, pero que esta vez no podía permanecer en silencio. “Quiero decir esto respetuosamente: los comentarios sobre Venezuela que vienen desde el exterior a menudo se pierden la realidad. Esta es la razón por la que no suelo hablar de la política de otros países”, escribió.

La actriz subrayó que quienes no han vivido la historia venezolana tienden a pasar por alto la profundidad del trauma que ha marcado a millones de ciudadanos.

En su mensaje, Sheryl Rubio también recordó que su país ha sufrido más de tres décadas: “Venezuela ha sufrido más de 30 años de dictadura - ese tipo de trauma no simplemente pasa”.

Señaló que millones de personas se vieron obligadas a abandonar el país, dejando atrás familias, hogares y proyectos de vida en busca de un futuro mejor. “Las familias fueron separadas, las vidas fueron arrancadas, y la mayoría de la gente todavía no entiende completamente todo lo que ha sucedido o cuánto tiempo hemos estado esperando por ayuda real”, expresó.

La actriz Sheryl Rubio también reconoció que no está de acuerdo con muchas de las políticas de Donald Trump, pero afirmó que no podía permitir que su ego se interpusiera en lo que consideraba una necesidad para su país.

“La verdad es que no estoy de acuerdo con muchas de las políticas de Trump, pero no puedo permitir que mi ego anule lo que mi país necesitaba.

“Esto era necesario. Esto es lo que habíamos estado esperando durante mucho tiempo. Para muchos de nosotros, parece un milagro”, aseguró.

El mensaje de Sheryl Rubio, para muchos venezolanos en el exilio, sus palabras reflejaron la mezcla de alivio, esperanza y emoción que les genera la noticia de la captura de Nicolás Maduro. Otros destacaron la valentía de la actriz al pronunciarse sobre un tema tan sensible. La famosa tiene gran alcance en Latinoamérica y Estados Unidos, donde actualmente reside.

Mensaje de Sheryl Rubio sobre la captura de Nicolás Maduro ı Foto: IG @sherylrubio