Programa de Vivienda, a un tercio de avance en nuevos hogares, afirma Gobierno de CSP

La titular de Sedatu en la Mañanera de Claudia Sheinbaum.

El Programa Nacional de Vivienda, echado a andar por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, registra un avance de un tercio en su meta sexenal para dotar de nuevos hogares a la población mexicana.

La mandataria comentó que con estos resultados se afirma que el proyecto gubernamental avanza positivamente para beneficiar alrededor de siete millones de personas.

“Vamos muy bien y como además de los poco más de 5 millones de créditos ajustados, 500 mil que dejaron… que ya no deben, porque ya habían pagado lo suficiente y el resto una disminución muy sustantiva en sus deudas. Y esto significa que estamos atendiendo a 6.8, 7 millones de familias con el programa de vivienda para el bienestar”, declaró este lunes en Palacio Nacional.

Durante la conferencia presidencial, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, dio a conocer que a la fecha van 274 mil viviendas construidas o en construcción, además de 604 mil más ya con procesos de contratación, con un avance de 33.6 por ciento.

Destacó que con estas obras se ha beneficiado a 2.1 millones de personas, siendo Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz y Sonora los estados con mayor avance.

En cuanto al mejoramiento de vivienda, ya va un avance de 32.2 por ciento, con 579 mil créditos y apoyos para beneficiar a dos millones de personas.

Destacó que durante este gobierno se aprobaron reformas a la Ley de Vivienda para “hacer congruente” el concepto de vivienda adecuada que se establece en la legislación mexicana, con lo que establecen las normas internacionales.

Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), anunció que el 1 de julio entrará en operación el nuevo estado de cuenta para simplificar la administración y gestión de crédito a los derechohabientes.

También confirmó que está lista la renovación para cambiar de UMAS a pesos la definición del pago de los créditos, de manera que el endeudamiento para las personas deje de incrementar y quede fijo en moneda nacional.

Como parte de estos cambios, se ha emprendido la Campaña Nacional de Actualización de Datos para la reestructura del crédito.

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), expuso que se identificaron cuatro millones 856 mil créditos impagables por sanear.

Hasta ahora, se ha conseguido la liquidación de 457 mil mientras que cuatro millones 399 mil se encuentran en proceso para ser saneados con reducción de montos, pagos fijos y tasas de interés justas conforme al sueldo.

Aseguró que actualmente, todos los créditos del Instituto se encuentran en condiciones financieras justas y en condiciones de ser pagados.

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FGR