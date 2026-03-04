Meta de vivienda en Colima crece a 19 mil nuevos hogares, señalan en Mañanera de CSP

La Presidenta de México desde Palacio Nacional hizo un enlace a Colima.

Como parte del Programa Nacional de Vivienda, la Federación creció la meta de construcción para el estado de Colima de 13 mil 250 a 19 mil, anunció, durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega.

En la octava semana de la entrega de hogares, Edna Vega precisó que, junto a la meta de también regularizar mil hogares, los trabajos representarán en un avance del 20 por ciento de la meta sexenal.

La inversión dentro de este estado se estima en 11 mil 400 mdp y se espera la creación de 57 mil empleos directos y 85 indirectos, para beneficiar a 68 mil personas.

La gobernadora Indira Vizcaíno agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el proyecto para impulsar este proyecto para garantizar el derecho a la vivienda, el cual, dijo, a pesar de estar constituido desde muchos años atrás, ahora sí el Gobierno haya impulsado un programa al respecto.

“Muchas familias colimenses estamos muy agradecidas de que esté sucediendo. Todo nuestro reconocimiento, presidenta, porque entregar vivienda del bienestar significa una parte de lo que representa la visión transformadora que usted encabeza. Es capacidad, es voluntad política, pero también es gobernar con el corazón”, dijo.

