Javier Corral exige cuentas a Chihuahua por presunta intervención extranjera

El morenista Javier Corral Jurado durante una sesión en el Pleno del Senado.

En medio del debate por el ataque armado en Teotihuacán, el senador Javier Corral Jurad, de Morena, desvió el foco hacia lo que consideró un asunto “mucho más grave” en materia de seguridad nacional: la presunta actuación de agentes estadounidenses en Chihuahua, por lo que planteó que el Senado de la República podría llamar a comparecer al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, para esclarecer posibles violaciones a la Constitución.

Cuestionado sobre la pertinencia de que funcionarios del Gabinete de Seguridad comparezcan ante la Cámara alta por lo sucedido en Teotihuacán, donde una turista canadiense fue asesinada y 13 personas resultaron lesionadas tras un tiroteo en la Pirámide de la Luna, y en que el atacante posteriormente se quitó la vida, el también presidente de la Comisión de Justicia sostuvo que la prioridad debe centrarse en el norte del país .

“Yo creo que quienes deben de comparecer más por lo de Teotihuacán son los funcionarios del gobierno de Chihuahua”, afirmó.

Javier Corral advierte riesgos en ‘términos de seguridad nacional’

Corral Jurado advirtió que lo ocurrido en esa entidad implica riesgos en “términos de seguridad nacional y de seguridad pública y de relación internacional”, al señalar que se habría vulnerado la facultad exclusiva del Ejecutivo federal en política exterior.

“Las autorizaciones de cualquier colaboración o cooperación de agentes extranjeros en territorio nacional es una competencia de la Federación”, subrayó, y acusó inconsistencias en la versión oficial de autoridades chihuahuenses.

“Cambiaron la versión en menos de 24 horas, ahora resulta que solo les dieron un aventón. Es una burla”, dijo, al tiempo que calificó como “mentiroso” el manejo del caso por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Cuestiona ingreso de supuestos agentes de la CIA

En ese contexto, cuestionó la supuesta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en México. “Habría que hacernos una pregunta fundamental, ¿desde cuándo la CIA capacita policías en nuestro territorio?”, cuestionó.

Sobre la posibilidad de que el Senado intervenga, Corral confirmó que sí existen facultades para llamar a comparecer a funcionarios locales. “Sí, claro, el Senado mismo lo puede hacer”, indicó, y precisó que “el fiscal general del estado, es muy importante que lo haga”.

Aunque evitó comprometerse a presentar formalmente la propuesta, insistió en la necesidad de esclarecer los hechos y aplicar sanciones. “Es muy importante que se hagan todas las aclaraciones, explicaciones , incluso que se impongan las sanciones adecuadas a ese hecho”, concluyó.

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cehr