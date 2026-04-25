Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la ZMVM para este domingo 26 de abril

Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)determinó mantener activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono y sus restricciones para este domingo 26 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Debido a la emergencia ambiental, el programa Hoy No Circula aplicará este domingo 26 de abril de 2026, de las 05:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y en al menos 18 municipios de la zona conurbada del Estado de México.
Hoy No Circula: así aplica este domingo 26 de abril por Contingencia Ambiental
Aunque el programa Hoy No Circula normalmente no aplica los domingos, las autoridades ambientales determinaron restringir la circulación de:
Activan Alerta Amarilla por altas temperaturas este domingo 26 de abril; prevén hasta 32°C
- Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0
- Vehículos con holograma 2
- Vehículos con holograma 0 y 00, engomado AMARILLO y terminación de placa 5 y 6
- Vehículos sin holograma de verificación
- Vehículos con pase turístico
- Vehículos con permiso para circular sin placas
- Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 0, 2, 4, 6 y 8, así como holograma O y 00 con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6 no podrán circular desde las 10:00 horas
En tanto, están exentos de las restricciones:
- Vehículos con holograma 0 y 00, con engomado diferente al AMARILLO y terminación de placa 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9
- Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7, y 9
- Motocicletas
- Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento
- Vehículos con placas para personas con discapacidad
- Vehículos en emergencias médicas
- Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil
- Transporte público
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cehr