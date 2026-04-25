Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la ZMVM para este domingo 26 de abril

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)determinó mantener activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono y sus restricciones para este domingo 26 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Debido a la emergencia ambiental, el programa Hoy No Circula aplicará este domingo 26 de abril de 2026, de las 05:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y en al menos 18 municipios de la zona conurbada del Estado de México.

Hoy No Circula: así aplica este domingo 26 de abril por Contingencia Ambiental

Aunque el programa Hoy No Circula normalmente no aplica los domingos, las autoridades ambientales determinaron restringir la circulación de:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado AMARILLO y terminación de placa 5 y 6

Vehículos sin holograma de verificación

Vehículos con pase turístico

Vehículos con permiso para circular sin placas

Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 0, 2, 4, 6 y 8, así como holograma O y 00 con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6 no podrán circular desde las 10:00 horas

En tanto, están exentos de las restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al AMARILLO y terminación de placa 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7, y 9

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Vehículos en emergencias médicas

Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil

Transporte público

Así aplica el Hoy No Circula este domingo 26 de abril de 2026. ı Foto: Especial

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cehr