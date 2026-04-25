Aplica el Hoy No Circula

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la ZMVM para este domingo 26 de abril

Quinta Contingencia Ambiental por ozono del año suma alrededor de cinco horas activa; se mantienen las medidas para controlar la emisión de contaminantes

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
César Huerta

Con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)determinó mantener activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono y sus restricciones para este domingo 26 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Debido a la emergencia ambiental, el programa Hoy No Circula aplicará este domingo 26 de abril de 2026, de las 05:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y en al menos 18 municipios de la zona conurbada del Estado de México.

Hoy No Circula: así aplica este domingo 26 de abril por Contingencia Ambiental

Aunque el programa Hoy No Circula normalmente no aplica los domingos, las autoridades ambientales determinaron restringir la circulación de:

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Activan Alerta Amarilla por altas temperaturas este domingo 26 de abril; prevén hasta 32°C

  • Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8 y 0
  • Vehículos con holograma 2
  • Vehículos con holograma 0 y 00engomado AMARILLO  y terminación de placa 5 y 6
  • Vehículos sin holograma de verificación
  • Vehículos con pase turístico
  • Vehículos con permiso para circular sin placas
  • Taxis con holograma 2 o con holograma 1, con terminación 0, 2, 4, 6 y 8, así como holograma O y 00 con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6 no podrán circular desde las 10:00 horas

En tanto, están exentos de las restricciones:

  • Vehículos con holograma 0 y 00, con engomado diferente al AMARILLO y terminación de placa 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9
  • Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7, y 9
  • Motocicletas
  • Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento
  • Vehículos con placas para personas con discapacidad
  • Vehículos en emergencias médicas
  • Unidades de emergencia, salud, seguridad, bomberos y protección civil
  • Transporte público
Así aplica el Hoy No Circula este domingo 26 de abril de 2026.
Así aplica el Hoy No Circula este domingo 26 de abril de 2026. ı Foto: Especial

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cehr

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