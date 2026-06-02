Consulado de EU alerta por hechos violentos cerca del aeropuerto de San José del Cabo

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Baja California Sur, tras dos enfrentamientos recientes entre grupos criminales y fuerzas mexicanas cerca del aeropuerto que conecta con la zona turística de Los Cabos.

Aunque los hechos ocurrieron fuera de las zonas turísticas tradicionales, la representación diplomática advirtió que miles de visitantes estadounidenses utilizan esa terminal aérea durante sus viajes a Los Cabos. “Permanezcan alertas, ya que podría ocurrir violencia adicional en cualquier momento”, señaló el comunicado difundido en las redes oficiales del consulado.

El aviso pidió reforzar precauciones en Cabo San Lucas y, de manera particular, en los alrededores del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo. La recomendación incluye revisar medios locales, atender instrucciones de las autoridades y mantener comunicación con familiares o amistades ante nuevos incidentes.

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Security Alert: Recent Security Incidents in San Jose del Cabo, Baja California Sur



The U.S. Consulate General Tijuana is aware of media reports related to two recent security incidents between criminal elements and government of Mexico law enforcement near the main… pic.twitter.com/jc28c2O9YI — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) June 2, 2026

Para los traslados, el consulado recordó que aplicaciones como Uber pueden dejar pasajeros en la terminal, pero no tienen autorización para recoger usuarios dentro del aeropuerto. Por ello, llamó a utilizar taxis identificables, con número visible y placas legibles al salir del lugar.

La advertencia también mantiene vigentes las restricciones de viaje para empleados del gobierno estadounidense, quienes no pueden trasladarse entre ciudades de esta región después del anochecer.

Entre las medidas sugeridas, la oficina consular pidió “estar atentos a su entorno”, seguir las directrices de seguridad emitidas por corporaciones locales y avisar a personas cercanas sobre su estado en caso de que se presenten nuevos hechos de riesgo.

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MSL