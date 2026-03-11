‘La coordinación con la federación fortalece la seguridad en Tijuana’: Alcalde Ismael Burgueño Ruiz

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, participó en el Encuentro de Coordinación con Presidentas y Presidentes Municipales de Territorios de Paz, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

En la reunión se congregaron autoridades federales y alcaldes de 61 municipios prioritarios en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para consolidar la estrategia nacional orientada a reducir la violencia y mejorar la percepción de seguridad en el país.

Durante el encuentro, el gobierno federal presentó una ruta de trabajo que contempla acciones integrales para construir la paz en los territorios, combinando operativos de seguridad con programas sociales, infraestructura comunitaria, educación, cultura y deporte.

El presidente municipal enfatizó que la estrategia nacional no solo busca combatir el delito, sino atender las causas de la violencia mediante oportunidades para las juventudes y mejoras en el entorno urbano.

Para Tijuana, una de las ciudades estratégicas dentro de esta política nacional, la coordinación con la federación y el estado ha sido clave para avanzar en resultados en materia de seguridad, subrayó Ismael Burgueño.

“La estrategia es integral: apostar al deporte, al arte, a la cultura, abrir más espacios educativos y fortalecer infraestructura como los senderos seguros. Todo esto ayuda a mejorar la percepción y a construir la paz”, afirmó.

También calificó como histórico el diálogo directo entre la federación y los gobiernos municipales, al considerar que esta comunicación permanente permite consolidar acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en ciudades clave como Tijuana.

Burgueño destacó la apertura de la presidenta para escuchar directamente a los alcaldes y atender las necesidades específicas de cada municipio.

“Agradezco que la presidenta escuchó de manera directa a los alcaldes. Eso nos permite hablar de las necesidades que tenemos en cada uno de los municipios”, expresó.

En ese sentido, señaló que en el caso de Tijuana los avances en la reducción de homicidios han sido posibles gracias a la coordinación y el apoyo de la Federación, del Estado, de la Marina, del Ejército y de la Guardia Nacional.

Con estos encuentros, Tijuana reafirma su papel dentro de la estrategia nacional de seguridad, subrayando que la construcción de la paz es posible mediante coordinación, atención a las causas y presencia constante del Estado en el territorio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR