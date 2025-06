Ángela Aguilar revela que dona a los migrantes y redes recuerdan el caso de un músico sin indemnizar | VIDEO

Ángela Aguilar se ha vuelto una vez más, la protagonista de una fuerte polémica. Ahora por sus declaraciones refrentes a los migrantes latinos que enfrentan una difícil situación en Estados Unidos, una emergencia en donde la famosa dice estar brindando apoyo económico.

Ángela Aguilar habla de su apoyo a los migrantes

Fue en una de sus recientes entrevistas polémicas que Ángela Aguilar hablo de la crisis migratoria: “Es una responsabilidad para mí como mexicoamericana hablar de las injusticias que están pasando”, indicó para Billboard.

Por otro lado, en entrevista con Adela Micha, la cantante mencionó que hace caridad, al revelar que parte de las ganancias de algunos de sus discos son destinadas en beneficio de los inmigrantes. La famosa indicó que había preferido mantener esta buena acción oculta por las opiniones que esto podría generar en el público ahora que es un personaje que divide opiniones en el mundo del entretenimiento.

“En Los Ángeles mis primeros 2 discos fueron para el Children’s House, el dinero que yo recaudaba iba para allá. Yo era de... es que no digo esto porque no me gusta por luego la gente dice: ‘Ahora presumes ser buena persona’”, argumentó.

También destacó que forma parte de una asociación que brinda apoyo a los migrantes: “Me asocié con una fundación que es NDylon, que es National Day Labors Organization, básicamente es una fundación que ayuda a los migrantes, a todo tipo de migrantes, no solamente los mexicanos a exigir sus derechos y les proporciona también a veces abogados, ayuda, de cualquier tipo. Hay muchas injusticias que están pasando ahorita”, señaló.

Redes se lanzan contra Ángela Aguilar y recuerdan el caso de su músico que murió

Desde hace varios meses, uno de los señalamientos más graves en contra de la familia de Los Aguilar es la de un abogado y una viuda, quienes han manifestado en varias ocasiones que ni Ángela ni su papá, Pepe Aguilar, han querido pagar la indemnización por el fallecimiento de un músico.

En ese sentido, se menciona que el señor Miguel Ángel Hernández trabajó durante 21 años en la banda de la familia y tras su muerte, el patriarca no ha querido dar más del 5 por ciento de lo que le tocaba por ley al señor.

Por ese motivo, la viuda rechazó la suma y se mantiene firme mientras exige un pago justo. También señalan que supuestamente, no se quiere aceptar los años laborados del trabajador y nunca tuvo seguro médico, lo que lo llevó a tener que costear solo cualquier padecimiento que tuviera.

La polémica resurgió a raíz de un video en el que reúnen las recientes declaraciones de la celebridad junto con una recopilación de los videos del abogado hablando sobre el tema y mostrando los avances que ha habido en el caso.

Usuarios en redes sociales se lanzaron en contra de Ángela Aguilar por sus declaraciones, al señalar que la familia habría cometido una total injusticia contra su trabajador, por lo que dudan de su apoyo a migrantes.