Famosos defienden a los inmigrantes en Estados Unidos y les recuerdan sus derechos

Las políticas anti migración de Donald Trump ha sido uno de los temas más discutidos en los últimos meses desde que el empresario comenzó su segundo mandato e iniciaron las redadas contra inmigrantes y la separación de familias latinas a consecuencia de ello.

Ante ello, en medio del tenso clima político que se vive tras las protestas y redadas en Los Ángeles, varios artistas latinos y estadounidenses, han reaccionado con mensajes de apoyo a los inmigrantes y criticando severamente el trato que están recibiendo las personas que llegaron a Estados Unidos buscando estabilidad para sus familias.

Así reaccionan los artistas a la crisis migrante en Estados Unidos

Así han reaccionado varias celebridades después de que se dio a conocer la llegada masiva del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, de acuerdo con sus siglas en inglés) a Los Ángeles para detectar a los inmigrantes indocumentados.

Salma Hayek

La actriz publicó a través de su cuenta de Instagram información de como actuar en caso de encontrarse con ICE y cuáles son los derechos de los migrantes. En la imagen se puede leer “Conozca sus derechos durante un encuentro con ICE”.

También realizó un video con el que busca aclarar algunas de las malas percepciones de los estadounidenses sobre los migrantes. Además de precisar algunos detalles sobre la migración.

Eugenio Derbez

El productor mexicano mostró su apoyo a los migrantes a través de sus historias de Instagram, donde puso la frase “no somos criminales”. También expuso videos en los que es evidente el abuso que ejercen contra los inmigrantes en las redadas que se llevan a cabo.

“No somos criminales. Somos seres humanos, personas trabajadoras que hacemos todo lo posible para mantener a nuestras familias. Tratarnos así no solo es injusto, es inhumano”, escribió.

Diego Boneta

Diego Boneta fue uno de los actores que alzó la voz desde Los Ángeles. "Somos uno. Esto no se trata de política, se trata de humanidad", sentenció en la descripción de su video, donde calificaba lo que sucede como una “tragedia sin precedentes”.

“Yo sé que ellos están siendo violentos separando familias, es el acto más violento que existe, separar a niños de sus mamás. Lo que esta administración quiere es vernos a nosotros violentos. Unamos voces y reaccionemos no desde el miedo, pero tampoco desde la violencia. No somos criminales”, sentenció el actor.

Los Aguilar

La familia Aguilar no se quedó callada ante la situación que enfrentan los migrantes en Estados Unidos. Por un lado, Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal compartieron videos sobre la situación de los migrantes en el país liderado por Donald Trump.

Pepe Aguilar publicó un mensaje en Instagram en el que habló de la situación que enfrentan las familias en el país y destacó la necesidad de mantener la dignidad y la resistencia pacífica en estos momentos.

“Está cañón lo que está pasando”, dijo el cantante, pero indicó que “uno tiene que seguir adelante y trabajando, haciendo lo posible para seguir haciendo las cosas con mayor dignidad y orgullo”.

“De mi parte tengo esa responsabilidad de con mi voz y con las letras expresar lo que uno siente, y por eso esa canción queda de manera perfecta al caso”, dijo el cantante, quien llama a no olvidar “de dónde venimos y quiénes somos”.

Demian Bichir

El actor mexicano envió un mensaje a los latinos que viven en Estados Unidos, donde buscó recordarles sus derechos, como poder negarse a ser inspeccionados por el ICE o no tener que decir de qué manera llegaron al país.

“California ha sido un Estado santuario para los inmigrantes durante muchos años y ahora ha sido golpeado con redadas similares a las que se llevan a cabo a lo largo y ancho del país”, señaló.

Chiquis Rivera

La hija de Jenni Rivera no se quedó callada como americana con ascendencia mexicana. En ese sentido, advirtió a su público que no cuenta con documentos en los Estados Unidos para permanecer en sus casas ahora que el ICE se encuentra en Los Ángeles.

“Hagan lo posible por no salir los próximo 30 días si no es necesario. Tengan cuidado”, pidió e indicó a quienes vayan a protestar que “se comporten” de manera pacífica para evitar afectar. “Ser agresivos no ayudará a la situación”, precisó.

Han sido varios los artistas que han defendido a los migrantes en estas últimas semanas, mientras se intensifica la persecución de los latinos en Estados Unidos. Desde John Leguizamo que cuenta con varios videos al respecto, hasta Selena Gomez o Lupillo Rivera que dice haber enviado una carta a Donald Trump a inicios de año.