Christian Nodal canta en Supernova 2025 y lo humillan gritando el nombre de Cazzu | VIDEO

El cantante Christian Nodal se presentó en el evento de boxeo Supernova 2025, en donde interpretó algunos de sus grandes éxitos.

El intérprete de regional mexicano salió al escenario previo a la pelea de Mario Bautista y Westcol; sin embargo, cuando empezaron a sonar los primeros acordes de su canción la gente empezó a gritar el nombre de Cazzu.

“¡Cazzu, Cazzu!”, coreaban los asistentes al evento en el Palacio de los Deportes, aunque Christian Nodal salió a cantar normal sus éxitos como “Adiós amor”, y hasta se aventó un tema de Vicente Fernández, la gente le recordó el ridículo que hizo en la entrevista con Adela Micha, tratando de justificar que no le fue infiel a la rapera argentina con Ángela Aguilar.

La gente gritando Cazzu antes de que Nodal empiece a cantar definitivamente es cine, pero a la reina Cazzu ya no la embarren con la cagada de Nodal ella ya está en otro nivel#Supernova

Sin embargo, también hubo personas que salieron a defender al artista mexicano y aseguraron que no podrán odiarlo porque a ellos solo les importan sus canciones y no su vida personal.

Pero también hubo quienes aseguran que los que defendieron a Nodal eran bots pagados por la familia del cantante para ayudarlo.

Asimismo, hubo otros usuarios que, en tono de broma, se mostraron enojados porque a pesar de las polémicas y de todo lo que se ha dicho de Nodal, la gente sí se sabe sus canciones.

Los memes de la presentación de Nodal en Supernova 2025

Los usuarios hicieron divertidos memes sobre su presentación en Supernova 2025, entre ellos los que no soportan saberse sus canciones pese a las polémicas.

YO TODO EL AÑO ODIANDO A NODAL / YO CUANDO ESCUCHO NO SOMOS NI SEREMOS #Supernova pic.twitter.com/O0dYJurOc9 — LA JOSE ✨ (@lajose) August 18, 2025

Por otra parte, Nodal se presentó este fin de semana en Estados Unidos como invitado sorpresa en el concierto de Los Aguilar.

En redes sociales se revelaron imágenes y videos en los que se observa que el recinto en el que se presentaron está con varios lugares vacíos, lo que llamó la atención de la gente, pues aseguran que la polémica sí está impactando en su carrera artística.

Sobre todo después de la entrevista con Adela Micha; además, la gente celebra que esta vez, gracias a sus declaraciones, ahora lo están “funando” también a él y no solo a Ángela Aguilar.