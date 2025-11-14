Asaltan las oficinas de La Cotorrisa y muestran el VIDEO del momento

La Cotorrisa es uno de los podcast más escuchados de México, pero recientemente en sus oficinas se vivió un episodio aterrador, cuando personas armadas entraron al lugar para un intento de asalto que afortunadamente no fue exitoso.

Así fue el intento de asalto a las oficinas de La Cotorrisa

A través de las redes sociales oficiales de La Cotorrisa, los comediantes Slobotzky y Ricardo Pérez hablaron sobre el episodio que ocurrió recientemente en sus oficinas, cuando trataron de robar el sitio llevando armas de fuego.

“El día de ayer, nos asaltaron la oficina. Afortunadamente, no había nadie”, comenzó Slobo, antes de que Ricardo agregara que se trató de un robo frustrado, por lo que no tuvieron alguna pérdida significativa.

En ese sentido, los comediantes admitieron que la policía de Naucalpan tuvo una respuesta eficiente: “Hablamos del 911, en dos minutos teníamos a cuatro patrullas aquí”, agregaron después de mencionar que no dijeron que eran el famoso podcast.

En su canal de YouTube, durante su más reciente episodio, los comediantes comentaron a detalle lo que ocurrió y publicaron el video del asalto, donde podemos ver a varias personas entrar en las oficinas buscando algo de valor.

“Se metieron. Por suerte Lalo ve la alerta de las cámaras y de la alarma”, comentó Slobo sobre el colaborador que tuvo que salir del concierto de su banda favorita para atender la emergencia. Por su parte, Ricardo contó: “Lalo les dijo por el intercom ‘ya va para allá la policía’ y en ese momento empiezan a soltar todo...”, comentó.

En ese sentido, revelaron que el modus operandi es fingir ser de un servicio a domicilio y si no contestan, vuelan un dron para identificar si hay o no autos y otros detalles. Después, pegan una camioneta y meten una palanca para doblar la lámina o empujan la puerta para entrar.

“No se llevaron nada, pende***”, se burló Slobotzky, aunque Ricardo Pérez explicó que ya habían entrado a su oficina cuando decidieron huir. Además, comentaron que Slobo ha enfrentado varios asaltos en los últimos meses, lo que genera gran preocupación.