Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo a los 53 años

Cameron Diaz anunció el nacimiento de su tercer hijo junto con Benji Madden a los 53 años de edad. La actriz compartió la noticia que generó sorpresa y emoción entre los seguidores de la reconocida actriz.

Nace el tercer hijo de Cameron Díaz

El anuncio llegó a través de redes sociales donde Cameron Diaz y Benji Madden revelaron que se encuentran “felices, emocionados y profundamente agradecidos” por la llegada de su tercer hijo, a quien llamaron Nautas.

Fue el esposo de la famosa quien publicó una serie de imágenes, donde la portada parecía una tarjeta con un barco pirata con una N y una brújula en el centro de la bandera.

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y sintiéndonos tan BENDECIDOS de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. Bienvenido al mundo hijo. Amamos la vida con nuestra familia, nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos agradecidos”, comenzó.

Siguió: “Divirtiéndome de maravilla. Enviando todos nuestros mejores deseos- la familia Madden”, finaliza el mensaje con el que dieron a conocer la emocionante noticia.

Días antes de revelar el nacimiento de su hijo, la actriz habló de manera abierta sobre lo que significa ser madre a los 50 años de edad. En ese sentido, admitió que siente la presión de mantenerse sana y vital.

Cameron Díaz recreó su famosa escena de la película "Loco por Mary" ı Foto: larazondemexico

“Quiero estar ahí para mis hijos durante muchos años”, confesó al explicar que muchas de sus amigas mamás son hasta 20 años más jóvenes que ella.

Los tres hijos de Cameron nacieron mediante gestación subrogada. Fue a los 47 años que la mujer se convirtió en madre por primera vez, lo que cambió por completo su manera de ver la vida, el trabajo y el tiempo.

“Ser mamá es lo mejor que me ha pasado”, ha dicho en más de una ocasión Camerón Diaz, dejando ver lo importante que ha sido este nuevo rol en su vida.