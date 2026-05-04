La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 4 de mayo?

Llegó un nuevo lunes en La Casa de los Famosos 2026 y con ello, se alza una nueva eliminación en el programa. Aunque ninguno de los participantes quiere irse, llegó el momento en que uno de ellos abandone la competencia.

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos?

En redes sociales, las opiniones de cuál de los participantes debía dejar La Casa de los Famosos esta semana estaba dividida una vez más, pues muchos se preguntaban quién sería el participante.

Al final, todos los habitantes a excepción de Caeli y Josh quedaron nominados. Ellos son:

Horacio

Fabio

Yoridan

Stefano

El Divo

Luis

Curvy

Celinee

Kenny

La participante que fue salvada esta semana fue Curvy Selma, por lo que quedó fuera de la placa y a salvo por una semana más en el programa.

Josh se convirtió en el líder de la casa durante la undécima semana del programa, quien cuenta con varios beneficios en un momento decisivo, por lo avanzada que va la competencia en La Casa de los Famosos 2026.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO