La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 20 de abril?

La Casa de los Famosos 2026 enfrenta este lunes 20 de abril una nueva gala de eliminación, donde se definirá cuál de los siete habitantes en la tabla de nominados se queda fuera del programa.

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos?

En redes sociales, las opiniones de cuál de los participantes debía dejar La Casa de los Famosos esta semana estaba dividida. Si bien en un inicio fueron ocho los nominados, El Divo quedó salvado.

El programa ya ha demostrado que cualquier cosa puede suceder, pues apenas la semana pasada quedó eliminada Laura Zapata, quien es considerada como referente de la farándula.

Esta semana los nominados fueron:

Stefano

Laura G

Yoridan

Josh

Caeli

Celinee

Kenny

Esta semana, fue Horacio Pancheri quien se convirtió en el líder de la semana, por lo que obtuvo una serie de beneficios. En ese sentido, el participante mandó de manera inmediata a Stefano y se llevó a la suite de líder a Luis Coronel.

El resto de los habitantes que quedaron en la placa fueron definidos por unas votaciones entre los habitantes. Además, la casa se sacudió con la llegada de Sol de Gran Hermano, quien iba de intercambio en lugar de Fabio, así modificando la dinámica del show.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO