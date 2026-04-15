La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de la semana hoy 15 de abril

Este miércoles, nuevamente hay nominaciones en La Casa de los Famosos 2026 y los participantes restantes del programa se encuentran con las emociones a flor de piel, tras la impresionante salida de Laura Zapata el pasado lunes.

Esta semana, fue Horacio Pancheri quien se convirtió en el líder de la semana, por lo que obtuvo una serie de beneficios. En ese sentido, el participante de La Casa de los Famosos 2026 mandó de manera inmediata a Stefano y se llevó a la suite de líder a Luis Coronel.

Horacio manda a la placa de nominados a Stefano y escoge de roomie para la suite del líder a Luis Coronel #LCDLF pic.twitter.com/uxqphqWP24 — Vaya Vaya (@vayavayatv) April 15, 2026

Por otro lado, un movimiento causó sensación en el programa, después de que se anunció la llegada de Sol de Gran Hermano, quien iba de intercambio en lugar de Fabio, así modificando la dinámica del show.

Nominados de La Casa de los Famosos

Desde este martes, Horacio quedó nominado por elección de la líder. El resto de los habitantes que quedaron en la placa fueron definidos por unas votaciones entre los habitantes.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO